Si el de La Palma fue un volcán “suave”, ¿cómo sería uno fuerte?: una científica responde

El volcán de La Palma que entró en erupción el pasado 19 de septiembre de 2021 en Cumbre Vieja es lo que los vulcanólogos consideran “un volcán suave”, pese a que ha causado una gran destrucción al afectar a zonas pobladas. Es por ello que la geóloga y divulgadora Olaya Dorado (@Olaya_Golden), del GEO3BCN-CSIC, ha hecho un ilustrador hilo en Twitter para explicar cómo sería un volcán “fuerte”.

Dorado comienza explicando que la erupción de La Palma es “posiblemente uno de los mayores acontecimientos que se han vivido en España este pasado año (con el permiso de nuestra querida borrasca Filomena)”. El volcán ha durado casi 3 meses y dejado numerosos destrozos.

Así, aclara que para los ajenos a la vulcanología, este fenómeno natural “ha sorprendido y asustado a partes iguales, especialmente al darse en una zona poblada. Pero os voy a contar un secreto, para los que trabajamos con volcanes tampoco nos ha dejado igual. Al menos a mí”, señala aclarando que el fenómeno también le ha sorprendido.

Y es que, Dorado explica que cuando empezó la erupción, los científicos que conocen el vulcanismo de las Islas Canarias ya se imaginaban que la de La Palma iba a ser una erupción de las “pequeñas”: “Porque sí, esta erupción es de las pequeñas. Pero ahora me cuesta muchas más decirlo que antes”.

Esto se debe a que, expone, una cosa es “conocer lo que es capaz de hacer un volcán, y otra cosa es ver tan de cerca la capacidad destructiva de un volcán PEQUEÑO, del tipo de erupción que generalmente pensaríamos bueno, es una suerte que sea de estas y no de las otras”.

Sin embargo, la científica apunta que fue “una ilusa”, ya que estaba acostumbrada a ver vídeos de erupciones de este tipo en vídeos de Islandia, de Hawaii, o del Etna en las que las lavas no llegan a zonas pobladas y, de repente, “ahí está, afectando a lugares que conozco y a gente muy querida. Perspectiva”, señala.

Por todos estos motivos, y como eso le ha pasado a ella, que se dedica a investigar los volcanes, ha querido ahora explicar qué sería entonces un volcán “fuerte”.

Pues si eso me ha pasado a mí, no me quiero imaginar a aquellos para los que los volcanes son algo completamente desconocido. Muchos fueron los que me preguntaron, con razón, que cómo era posible que esto fuera un volcán suave, ¿qué sería entonces uno fuerte?