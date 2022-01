Torres: “La erupción nos ha puesto de nuevo a prueba como sociedad tras la pandemia, pero creo que estamos cumpliendo”

Ángel Víctor Torres nunca imaginó, aquel 12 de julio de 2019, cuando se convirtió en presidente de Canarias tras conseguir el respaldo de la Cámara regional, los retos a los que se tendría que enfrentar su Gobierno, más propios de una película de ciencia ficción que otra historia; entre ellos, una pandemia y la erupción de un volcán. Dicen las personas que lo conocen, que su experiencia como profesor de Literatura y, sobre, todo, como alcalde de su municipio, Arucas, ha tenido mucho que ver en cómo ha afrontado estos dos años de legislatura.



De hecho, durante su discurso de investidura, ya se refirió a convertir al Gobierno de Canarias en el ayuntamiento de las ocho islas. Hablan de su cercanía, pedagogía y claridad como las claves de la imagen

que parte de la ciudadanía de las islas se ha forjado de él, las mismas con las que asegura que este 2022 será duro, pero confiando en que el Archipiélago vaya despertando de este letargo y dé “pasos importantes para conseguir ser la Canarias que queremos ser”, según declara en esta primera entrevista del año concedida a DIARIO DE AVISOS.



-Ha llegado el final de la erupción en La Palma, ¿cuál es ahora la prioridad del Gobierno de Canarias

y de España a la hora de cumplir con las ayudas e inversiones de la reconstrucción?

“La prioridad principal es la misma en la que llevamos esforzándonos desde el principio: la unidad institucional y la máxima agilidad para dar respuesta a una situación insólita. Si no hay unidad y consenso, todo será peor y lo terminarían pagando injustamente las personas afectadas. La prioridad también es mantener todas las garantías posibles para que las ayudas y la reconstrucción se hagan de una forma rápida, al mismo tiempo que sea con un proceso justo y seguro; primando a quienes más lo necesitan y haciendo todo lo posible por mantener el arraigo de quienes han perdido todo”.



-Una vez finalizada la erupción, ¿cómo y cuándo será la reconstrucción?

“La reconstrucción ya ha empezado. Se empezó incluso antes de acabar la erupción. Por ejemplo, con el Plan de Empleo de 63 millones de euros para La Palma, con los que ya se ha empezado a contratar a más de 1.600 personas. Comenzó, por ejemplo, con la compra de viviendas y la adecuación de terrenos urbanizables. Otro ejemplo son los 13 millones que ya ha recibido el sector platanero o el Decreto Ley de planificación urgente, que se aprobará en breve con el visto bueno de todas las administraciones y los trabajos de evaluación, cartografía y planificación, que fueron encargados antes del fin de la actividad. La diferencia es que ahora ya

sabemos que todas las medidas serán definitivas para el relanzamiento de La Palma. Ya no tenemos

el riesgo de que la lava siga sepultando casas, infraestructuras o ponga en peligro actuaciones. Pasó

con la carretera de Puerto Naos. Como la erupción aún estaba activa, la lava amenazó las obras que se estaban acometiendo allí. La colada se paró a 180 metros. Ahora ya sabemos que no va a seguir avanzando, y todo lo que hagamos será pensando ya en que sea definitivo. Se está trabajando sobre las coladas, como en La Laguna, para restablecer los accesos a zonas que quedaron aisladas. También se trabaja en otras carreteras y paulatinamente los evacuados regresarán a sus casas o a las viviendas públicas que se están comprando desde hace semanas”.

-Los afectados reclaman las viviendas necesarias para poder seguir con sus vidas y rehacer su futuro, y se quejan de la lentitud en este proceso. ¿Cuál es la respuesta a todos ellos desde el Gobierno?

“Sabemos por lo que están pasando y entendemos su angustia. No es fácil para una familia que ha perdido todo, volver a empezar. La incertidumbre es enorme. Pero ante esa incertidumbre, el Gobierno trabaja duro para asegurar una respuesta. Estamos en ello desde el principio y estamos cerca del centenar de viviendas adquiridas y 30 entregadas gracias a un procedimiento que jamás ha tenido tanta agilidad en Canarias

ni en España. Se han ido adjudicando entre cinco y 10 viviendas por semana. Nunca se han entregado viviendas públicas en tan poco tiempo como ha ocurrido en la crisis de La Palma. Además, ya se han empezado con las labores para instalar las 30 casas prefabricadas que ya están en la Isla y que se empezarán a entregar en breve, después de ser montadas en los terrenos cedidos por El Paso y Los Llanos. Mientras, se ha dado una respuesta habitacional de emergencia en hoteles, ayudas a alquileres, para enseres, etcétera. En cualquier caso, no nos conformamos con eso. Tenemos que agilizarlo todo aún más si cabe y en ello estamos todas las administraciones coordinadas en la Comisión Mixta”.



-¿Cómo ha vivido Canarias 2021?

“Con mucho desasosiego. Ha sido un año duro. Muy duro. Aún así íbamos sobreponiéndonos a cada oleada de COVID y hemos conseguido recuperar el empleo destruido por la pandemia. Pero la erupción volcánica nos ha puesto de nuevo a prueba como sociedad. Y en ambos casos, creo que estamos respondiendo. Lo he visto de cerca. He comprobado la capacidad de resistencia, la nobleza, la fortaleza, la solidaridad y la esperanza que ha mantenido viva en todo momento la ciudadanía palmera. Son un ejemplo. Y, sinceramente, creo que en

los peores momentos, como ya he dicho en otras ocasiones, han concentrado la esencia de todo el pueblo canario”.



-¿Qué espera de 2022?

“Que sea un año en el que las canarias y canarios puedan prosperar. El año en el que volvamos a tener una tasa de paro por debajo del 20 por ciento, como ocurrió a finales de 2019 y en enero de 2020, antes de la irrupción de la pandemia. En once años no se había conseguido bajar del 20 por ciento. Ahora estamos en el camino de la recuperación y seremos capaces de mejorar, incluso, esa tasa de desempleo. Deseo que sea el año en el que comience una reconstrucción modélica en La Palma, que sitúe a la isla como ejemplo de sostenibilidad y que aumente más aún su belleza. Pero también espero que sea el año en que dejemos atrás la pandemia. Y podamos reconstruirnos y transformarnos. Dar pasos importantes para conseguir ser la Canarias que queremos ser”.



-¿Este 2022 pasa por poner en marcha en Canarias la Agenda 2030?

“Realmente, la Agenda se lleva trabajando desde el inicio de la legislatura. Y tras un trabajo ímprobo de coordinación entre las administraciones, la ciudadanía, oenegés, las instituciones universitarias o la empresa privada, hemos logrado tener una Agenda Canarias 2030 que fue presentada en Lanzarote el pasado 2 de diciembre, al mismo tiempo que se firmaba el Pacto de los Jameos. Esa Agenda supone un guía para todos. Para este Gobierno y para los que estén por venir. Un compromiso desde lo individual a lo colectivo, para una Canarias más igualitaria, con una brecha salarial de género que pase del 14 por ciento de diferencial actual al cinco por ciento en 2025. O con el objetivo claro de llegar a 2030 con un 29 por ciento de consumo de energías renovables. Son objetivos alcanzables. Realistas. Y se podrán lograr, además, , porque recibiremos fondos económicos suficientes -ordinarios y extraordinarios como los Next Generation- para transformar

Canarias. Insisto, con el compromiso de todos y de todas”.

– Canarias ha sido avalada como modelo por la ONU en este sentido. ¿Es la Ley de Cambio Climático un espaldarazo para ello?

“Sin duda. La ONU ha tenido una mención expresa para Canarias y ha puesto como ejemplo para otros territorios el proceso de participación para elaborar su Agenda. Y, por cierto, la Ley de Cambio Climático también fue la ley más participada por la ciudadanía de la historia, lo que da una pista de la relevancia que tiene. En Canarias somos conscientes de que tenemos condiciones inmejorables para convertirnos en vanguardia en el uso de renovables, en la movilidad sostenible, en el tratamiento adecuado de aguas y

residuos. Pero es que, además, es una ley transversal, ambiciosa y aplicable a todos los ámbitos. Por

ejemplo, a nuestro principal sector, el turístico, que está sobradamente capacitado para modernizarse aún mas, digitalizarse y adaptarse a las nuevas exigencias del turista del siglo XXI: creando un destino más sostenible”.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, en rueda de prensa GOBIERNO DE CANARIAS (Foto de ARCHIVO) 17/5/2020

-Las islas también están inmersas en esta pandemia. El proceso de vacunación, la ómicron, la petición del certificado, las restricciones… ¿Considera que ha sido acertada la gestión del Gobierno de Canarias en este sentido, teniendo que acudir a los tribunales para, en muchas ocasiones, poner en marcha las medidas adoptadas?

“El Gobierno no toma medidas de forma aleatoria, o al tún tún. Se toman en base a los indicadores, los niveles establecidos y los criterios científicamente ponderados. El acierto de cada una de las medidas lo determinan los resultados. Y cada vez que se han tomado medidas que restringen la movilidad, el índice de contagios ha

bajado gracias al compromiso de la ciudadanía. No nos gusta tener que adoptar esas restricciones pero su eficiencia está contrastada. Por eso hicimos la solicitud al Tribunal Superior de Justicia de Canarias para restringir la movilidad en horario nocturno los días señalados y la otra solicitud, que sí fue refrendada por el Tribunal, para la obligación del certificado COVID para acceder a determinadnos espacios”.



-Es evidente el caso desproporcionado de contagios en Tenerife. ¿Se ha llegado a una conclusión concreta de lo que está pasando en la Isla?

“Está pasando lo mismo que en toda España y Europa. La incidencia alta en Tenerife no tiene solo una explicación. Son tantas las variables que no se ha podido concretar porque es la Isla donde más se producen contagios al principio de cada ola. En otras ocasiones han sido otras Islas y tampoco hay explicación”.



-¿Considera una precipitación retirar las mascarillas del exterior?

“Yo entiendo que la mascarilla en exterior es una medida prudente. Sobre todo en estas fechas, que hay muchas aglomeraciones. En las calles de las ciudades hay mucha gente y es difícil mantener la distancia de seguridad. La mascarilla no es obligatoria en espacios naturales abiertos donde se pueda mantener la suficiente distancia o para la práctica deportiva al aire libre. Lo que se nos pide es un mínimo esfuerzo que, a su vez, es un máximo de prudencia en un momento delicado, porque la ómicron se expande con más facilidad”.



-¿Confía como la OMS que la pandemia acabe para el año 2022?

“Así lo opinan muchos epidemiólogos y yo lo deseo con toda mi alma”.



-¿La ómicron es menos fiera de lo que parece o no? Canarias, en concreto, acumula mas de 4.000

casos diarios…¿No da miedo?

“De momento, se está comportando como usted dice. Porque es verdad que se contagia con más facilidad que la Delta, pero su morbilidad es menor. Yo prefiero ser prudente y no quitarle gravedad, puesto que llega a más población. En cualquier caso, si hay menos muertos con más contagios, realmente es algo que se ha

conseguido gracias a la vacuna. Es nuestra principal aliada y está surtiendo efecto. Quiero animar a la

vacunación. Y a quien no lo haya hecho, solo decirle que confíe en la ciencia. Que lo haga por sus

seres queridos. Lo he dicho varias veces: lo único científicamente probado es que lo que mata es el

virus, no la vacuna”.



-¿El turismo tiene alguna vía de escape en este escenario de fronteras y restricciones a la movilidad?

“Tenemos un tejido empresarial en Canarias de primer nivel y quiero agradecer al sector turístico todos sus esfuerzos para controlar esta pandemia. Su compromiso ha sido y es imprescindible. Las perspectivas en este sentido son buenas. La gente desea volver a Canarias y, cuando esto acabe, estaremos mejor posicionados si

cabe. Por la seguridad que ofrecemos y porque nuestra oferta no tiene competencia”.

-¿Teme que haya una crisis económica espantosa en las Islas?

“Tenemos los mimbres para que, si no hay más complicaciones con el virus y otros contratiempos, Canarias remonte. Ya vamos por tres presupuestos de la comunidad autónoma basados en el refuerzo de los servicios básicos esenciales y en apuntalar la sociedad de bienestar. Además, tenemos la hoja de ruta que es la Agenda 2030 para reducir el paro, modernizar la Administración, digitalizar los sectores económicos, mejorar la calidad de vida y reducir la pobreza. Y, por supuesto, contaremos con los fondos europeos extraordinarios que en los

próximos años servirán para tener una Canarias más justa, igualitaria y sostenible. Hay mucho por hacer”.



-El director de Cáritas declaró el pasado domingo en DIARIO DE AVISOS que más de un tercio de los canarios no pueden llegar a fin de mes, que están en exclusión extrema, y en riesgo de la pobreza crónica. ¿Qué se está haciendo?

“Empiezo como terminé la anterior respuesta: hay mucho por hacer. Pero se han dado pasos. Los Planes de Pobreza, que estos años se han adelantado por parte del Gobierno de España, son un gran escudo social. Como lo han sido los ERTE. Imagínese si no hubiese habido ERTE, cómo estaríamos. Tenemos un plan de

vivienda hasta 2025 después de más de 10 años sin que se haya construido ni una sola vivienda social en las islas. Eso es también combatir la pobreza facilitando un bien constitucional de primera necesidad. Canarias arrastra un mal endémico desde hace décadas y la pobreza no se puede borrar de un plumazo, pero estamos decididos a cambiar las cosas. Tenemos que lograr, como nos marca la Agenda Canarias 2030, situarnos por debajo del 17 por ciento de riesgo de pobreza dentro de nueve años. Queda mucho por hacer y no dependerá de un solo gobierno ni de una sola institución”.



-¿Los presupuestos del Estado para 2022 son buenos para las islas?

“Sí. Lo son. Son los que más partidas recogen para Canarias y son los que más respetan nuestro Régimen Económico y Fiscal. Otros presupuestos con gobiernos anteriores, apoyados por algunos que ponen ahora el grito en el cielo, no contemplaban partidas para la pobreza, ni para la ley de dependencia, ni para afrontar el

fenómeno migratorio, por poner varios ejemplos”.

-¿Qué dice a quienes, como el PP, le acusan de no querer rechistar a Pedro Sánchez?

“Que me hubiera gustado haber visto al PP canario rechistar o, al menos, negociar con el Gobierno de España, cuando ellos mismos eliminaron las partidas para la dependencia en Canarias. O los planes para la pobreza. O

cuando un ministro canario puso ni más ni menos que un impuesto al sol. Les diría que es mejor trabajar y hacer política útil discretamente. Sinceramente, cada vez que he tenido que arreglar un problema o alguna cuestión que afecta a Canarias, y créame que han sido más de las que quisiera, he tenido la absoluta predisposición del presidente Sánchez y de todos los ministros y ministras”.



-CC y Clavijo no apoyaron el presupuesto del Estado y critican su indolencia con Madrid.

“Que se lo hagan mirar, porque cuando hay un gobierno del PP lo apoyan, y cuando hay un presupuesto del PSOE que es bueno para Canarias, no lo hacen y se sitúan junto al PP y la ultraderecha de Vox. Siempre he pensado que es mejor negociar hasta la saciedad hasta lograr acuerdos que contenten a las partes. Lo otro -la pataleta y el victimismo al que nos tienen habituados-, en la práctica es poco efectivo. No soluciona los problemas a los ciudadanos y ciudadanas. La estridencia y la polvareda se usa para dar una falsa apariencia.

El único combate político que existe se libra día a día levantando el teléfono, no saliendo en los medios echándole la culpa a otros de todos nuestros males”.



-¿Se enfrentará a Madrid si la ministra de Hacienda no respeta el REF en la financiación autonómica?

“Ese es un debate en el que no hay discusión. El REF es una ley que se respeta. Y nadie ha dicho lo contrario. Quienes avivan ese debate se equivocan y debilitan nuestro fuero. Insisto, para que se queden tranquilos: para cualquier tema que afecte a Canarias nunca he dudado en levantar el teléfono o plantarme en Madrid. Porque allí tenemos las puertas abiertas. Mientras, se están activando todas las ayudas posibles. Como los ERTE, los planes de promoción y el apoyo a la conectividad; o los 1.144 millones que se han entregado a empresas y autónomos canarios afectados por la crisis en tiempo récord”.



-Que necesidades tiene Canarias a su juicio?

“Están todas en ese documento que invito a consultar: la Agenda Canarias 2030. Pero déjeme que le diga algo. Lo que nos hace falta es que se gestionen bien y con un horizonte transformador todos los recursos económicos que van a llegar en los próximos años. Si tenemos buenos gestores en lo público y en lo privado, con intenciones reales de cambio, saldremos fuertes de esta”.