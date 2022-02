Captan el momento en que un tiburón ataca a un nadador: “¡Acaba de ser devorado!”

⚠️IMAGEN SENSIBLE |



🦈Un nadador murió al sufrir «heridas catastróficas» causadas por un tiburón blanco de 5 metros en la playa Little Bay, Sídney, Australia 🇦🇺🏊🏻‍♂️



🌊Fue el primer ataque fatal, no provocado, de un tiburón -en esta ciudad- desde 1963#L25pic.twitter.com/i6ZLOYpcee