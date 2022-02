“Con una jarra de sangría”: regalan vacaciones a Tenerife a todos sus empleados

Yolk Recruitment , empresa de Cardiff, regalará a sus 55 empleados un viaje todo incluido a Tenerife, para “agradecer el trabajo y el esfuerzo” realizado durante estos dos años de pandemia.

El viaje de la plantilla de esta empresa de contratación de Cardiff está previsto para abril de este año y los cuatro días de descanso costarán a la compañía más de 100.000 libras, lo que supera los 118.700 euros.

El director comercial, Pavan Arora, expuso que “2020 fue un momento realmente difícil para toda nuestra industria: pasamos de una suspensión del mercado laboral a una sobremarcha”.

“Es el cuidado de los empleados y queremos asegurarnos de que todos se sientan apreciados por el arduo trabajo que han realizado durante los últimos dos años”, añadió Arora.

Estas vacaciones serán para todo el personal, incluyendo a los nuevos trabajadores que fueron contratados en enero y febrero.

Rebecca Bond, ha estado cuatro años en Yolk Recruitment en Cardiff, y comentó que “después de lo que solo puede describirse como un año lleno de acontecimientos, en el que todos en Yolk trabajaron más duro que nunca, me complace decir que nos vamos de vacaciones gratis”.

Por su parte, Matthew Morgan, lleva solo tres semanas en la empresa y admite que se sorprendió cuando supo que se uniría al equipo de trabajadores durante estas vacaciones a Tenerife, incluso “pensaba que alguien me estaba tomando el pelo después de haber estado allí solo una semana, metiéndose con el novato”, dijo.

“Pronto descubrí que era cierto y de inmediato me sentí como en casa y valorado como empleado de Yolk. Estar involucrado en una empresa donde la cultura es ‘todos ganan’ realmente me hace sentir en un ambiente de equipo”. Además, “al igual que muchas personas en los últimos años, no he estado de vacaciones, así que estoy deseando sumergir los dedos de los pies en una piscina con una jarra de sangría”.