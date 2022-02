Confirmado: María Pombo vende su casa por más de 1,3 millones

María Pombo vende su casa por más de 1,3 millones. | EUROPA PRESS

Hace unos días el programa ‘Socialité‘ adelantaba la noticia. María Pombo y Pablo Castellano habrían puesto a la venta, en un conocido portal inmobiliario, la impresionante casa a la que se mudaron en 2020 por 1.385.000 euros. Algo cuanto menos sorprendente, ya que la pareja hizo a medida el hogar de sus sueños – con una decoración tan cuidada como exclusiva – y nada hacía presagiar que quisiesen deshacerse de él tan pronto.

Era la propia María quien, saliendo al paso d los rumores desmentía la información ante nuestros micrófonos, asegurando sonriente que su residencia, al norte de la capital, estuviese en venta y que, aunque con “proyectos nuevos”, todo sería “a largo plazo”.

Ahora, con la sinceridad que la caracteriza y ya recuperada de la operación de reducción de pecho a la que se sometió recientemente, la influencer ha reaparecido en la fiesta de Marta Lozano y con una gran sonsisa ha admitido que sí, que ha vendido su casa porque surgió una oferta “imposible de rechazar”.

– CHANCE: Como estás, te hemos visto convaleciente estos días.

– MARÍA: Fenomenal, cómo que convaleciente, he estado estupenda. Me encuentro fenomenal, he llegado a la conclusión de que soy buena sufridora, lo que me dicen que voy a sufrir mucho y no lo sufro. Lo he pasado muy bien.

– CH: Con el peque en casa no te puedes cuidar mucho.

– MARÍA: Se puso Pablo con anginas, luego el niño y luego yo en el proceso de la operación, cuando lloraba el niño y yo no podía cogerle lo he pasado mal por eso, pero todo bien.

– CH: Es algo que querías hacer hace mucho tiempo.

– MARÍA: Es una cosa que sabía que iba a pasar en algún momento, tenía el pecho muy muy grande y después del embarazo, la gravedad, es la gravedad y dije, no, es el momento porque estoy de estreno, nunca había podido llevar espalda y estoy muy contenta.

– CH: Más que nada viene bien porque tenéis muchos seguidores que contéis la realidad, cómo lo pasáis, no todo es felicidad y alegría.

– MARÍA: Bueno esto también es algo estético, no es nada grave pero bueno, yo no diría que era un problema para mí porque siempre me ha gustado el pecho grande pero sí que era incómodo. Era el momento.

– CH: Te ibas a cambiar de casa, al final te quedas, has invertido en una propiedad, qué ha pasado.

– MARÍA: Os lo voy a explicar. Nos ha salido una oportunidad muy buena y Pablo al final se dedica al tema de la construcción y de las reformas. Él está constantemente viendo casas, nos ha salido una oportunidad muy buena que era imposible de rechazar, con lo cual pusimos ese día en Idealista la casa creyendo que nadie lo iba a ver porque eran 24 horas de anuncio y nada, tuvimos muchas ofertas, se vendió rápido pero bueno, todavía es un proceso lento. Nos queda mucho tiempo.

– CH: Ya está vendida.

– MARÍA: Sí. Vaya notición. Os lo digo porque no es ningún secreto pero se está haciendo una bola que no sé. No lo he contado porque como no es algo inmediato, pues he dicho, me voy a esperar. Me da pena pero soy muy poco apegada a las cosas materiales y creo que todo es a mejor siempre. Los cambios son por algo y todo pasa por algo.

– CH: Sería en Madrid.

– MARÍA: Si, nos quedamos en Madrid y todavía nos queda un año en nuestra casa, otro año disfrutar mi casita que la adoro y me da también muchísima pena.

– CH: Te pregunto por el tema del acoso en redes sociales. Estáis todas reunidas, muy importante las redes para vosotras.

– MARÍA: Yo he ido a la policía mil veces por acoso, nunca llega a nada, es una pena. Yo creo que al abrir una cuenta de Instagram deberíamos dar el DNI para tenerla controlada. El acoso está a la orden del día, lo bueno es tener una mente fuerte, lo malo es que no todo el mundo tiene esa mente fuerte que es lo más natural del mundo y te puede llegar a afectar mucho.

– CH: Bloqueas.

– MARÍA: Tengo una lista eterna de bloqueos, a mí me dicen algo de ‘no sé para qué te operas, eres una niñata’ bloqueada, no tardo nada.

– CH: Como ha cambiado para ti tu vida. Has visto el documental de Georgina.

– MARÍA: He visto ese documental y es muy gracioso, todo era muy grande.

– CH: Como te ha cambiado tu vida ser influencer.

– MARÍA: Yo he sido muy poco a poco, yo empecé hace muchos años, no ha sido de repente que haya conocido a alguien y me ha cambiado la vida. Diría que he tenido más oportunidades de viajar, de ir a eventos muy guays, poder comprarme una casa de mis sueños como en la que vivo. Ha cambiado muy poquito a poco.

– CH: Un reality.

– MARÍA: Me han ofrecido mucho el tema del reality pero no lo veo. Tendrían que ofrecerme algo muy novedoso.

– CH: Nos vamos de boda. Tu hermana se casa.

– MARÍA: Mi hermana se casa por fin y nos lo vamos a pasar súper bien. Llevaban ya muchos años.

– CH: Qué nos puedes decir de la noticia que ha salido esta mañana, relacionan a Iker Casillas con Rocío Osorno.

– MARÍA: Muy heavy, me he quedado flipando. Se lo he enviado a todos mis contactos. No tengo ni idea, pero he flipado yo también. La conozco y es monísima y encantadora, pero tampoco la conozco como para preguntarle eso.

– CH: A María y a Dani Martín sí que los conoces. Fuisteis Pablo y tú quienes los presentasteis.

– MARÍA: Súper bien, súper enamorados y súper bien.

– CH: Qué opinas de la nueva faceta de influencer de Victoria Federica.

– MARÍA: No la definiría como influencer, creo que ella es más una Carlota Casiraghi, es más imagen de marca y una referente en moda más que influencer, yo creo. No sé por dónde van los tiros.

– CH: Qué es el lujo para María Pombo.

– MARÍA: El amor de familia y el amor en general, ese es el mayor lujo.