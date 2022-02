Diego Tejera, el universitario que ha triunfado con el Wordle Canario

Diego Tejera, de 19 años y natural de Gran Canaria, estudia Ciencias Políticas en Santiago de Compostela. DA

Diego Tejera tiene 19 años y entiende “muy poquito” de programación. Sin embargo, eso no le ha impedido crear la versión canaria de uno de los juegos de internet más virales de 2022, el Wordle, que consiste en adivinar una palabra de cinco letras cada día. Desde Santiago de Compostela, donde estudia Ciencias Políticas desde 2020, el joven grancanario confiesa a DIARIO DE AVISOS que todavía no se cree la enorme repercusión que ha tenido su idea.

Todo comenzó con la variante gallega de este pasatiempo. “La conocía, me ponía a jugar con ella y descubría palabras que no sabía que existían”, indica. Fue entonces cuando se le encendió la bombilla y se lanzó sin pensarlo. Tenía que crear el Wordle Canario y pronto descubriría cómo hacerlo.

En una entrevista a Abraham Martínez, el creador de la versión gallega, descubrió que el código del juego estaba abierto en la red y, por ende, cualquiera podía acceder a él. No tardó mucho tiempo en encontrarlo y tampoco en dar con un sitio gratuito donde alojarlo. Y tras varios intentos… Misión cumplida. “Buah, cuando lo conseguí…”, suelta antes de echarse a reír, dando a entender que se quedó flipando, nunca mejor dicho. “A partir de ahí cambié alguna cosilla para ver si funcionaba y salió esto”, prosigue.

Descubrimos que este joven es un apasionado del vocabulario canario, aunque reconoce que hay muchos canarismos que desconocía. “Las saco del diccionario de la Academia Canaria de la Lengua. Me puse buscar las que tienen cinco letras y las recopilé todas. Algunas las conocía y de las otras no tenía ni idea, pero gracias a eso pude saber su significado. A mí también me está sirviendo para aprender”, explica. Entre los términos que han salido hasta ahora figuran “magua”, “naife”, folía”, “bamba” y “millo”.

La respuesta -cerca de 5.000 clics– ha sido magnífica. “Al final, lo que quiero enviar es el mensaje de que una de las cosas más bonitas de una cultura es la lengua, y no podemos dejar que muera”, asevera. Diego está en lo cierto: “muchos canarios no somos conscientes de la riqueza lingüística que tenemos”. Y por ello quiere ir más allá, añadiendo el significado de los canarismos al juego “para ahorrarle tiempo a la gente”.

¿Qué es el Wordle?

El Wordle es una especie de reto gratuito en internet que consiste en adivinar palabras a través de un formato muy similar al de los crucigramas. Cada jugador tiene seis intentos para dar con el término válido. En cada uno de ellos tiene que escribir una palabra, y se le dirá qué letras introducidas están, cuáles no, y si su posición es la que le corresponde. Es muy sencillo.

Fue Josh Wardle, un ingeniero de Reddit, quien inventó está maravilla en octubre del año pasado, en pleno confinamiento, si bien ha sido en 2022 cuando se ha convertido en un auténtico fenómeno viral, con más de 300.000 jugadores. En España se han creado versiones en varias comunidades autónomas, como el País Vasco, Cataluña, Galicia y Aragón, además de Canarias.

Metieron al Wordle canario en tendencias. En el día de ayer estuvo entre los 15 primeros.



Están hechos unos puntales, maná de cabrones. pic.twitter.com/2F8iAX0r98 — Diego 🇮🇨 (@JDiegoTejeraS) February 11, 2022

“Mi padre sabe que me gusta liarla en Twitter”

Diego, que se ha sumado a la moda de la mejor manera posible, también se mueve como pez en el agua en Twitter, y precisamente en esa red social ha celebrado que su idea ha sido trending topic.

“Mi madre todavía no se lo cree y mi padre sabe que me gusta liarla un poquito en Twitter, está acostumbrado”, señala en tono de broma. Cierra esta conversación diciendo lo que le gustaría ser en el futuro, y no, no es programador. “Quiero meterme en la administración pública o participar activamente en política”.