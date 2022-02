Domínguez (PP) censura la “nula implicación” del Ejecutivo central ante la inmigración

El presidente del PP de Canarias y del Grupo Popular en el Parlamento autonómico, Manuel Domínguez, censuró ayer durante el pleno la “nula implicación” del Ejecutivo central en la gestión de la inmigración irregular y acusó a Ángel Víctor Torres “de preferir ser secretario general del PSOE antes que presidente del Gobierno de Canarias”.

En la sesión de control, Domínguez dirigió estas palabras a Torres: “Cuando tomó posesión del cargo, y perteneciendo al PSOE, pensamos que sería capaz de conseguir alguna atención especial para esta tierra, pero nos hemos encontrado con todo lo contrario. Por no conseguir, no ha conseguido que Pedro Sánchez venga a Canarias para tratar el mayor drama humanitario que vive este país, no ha conseguido que se tomen medidas preventivas ni que se creen centros de acogida en condiciones, no ha conseguido que se instale el radar SIVE en Lanzarote, ni siquiera que lo reciban en la Moncloa”. Y añadió: “Tampoco lo han autorizado a viajar a Marruecos, ni acompañado por el ministro del Interior. Así que pocas esperanzas nos está brindando. Eso sí, lo que hace una y otra vez es mendigar y criticar a las demás comunidades autónomas, sobre todo a las de Partido Popular, por la acogida de menores inmigrantes”.

En la respuesta, Torres reclamó a Domínguez que solicite a la Comunidad de Madrid que acoja a más migrantes no acompañados procedentes de las Islas, pues solo se ha logrado derivar a cinco: “Canarias tutela a casi 3.000 y “Madrid, con más de siete millones de habitantes, a menos de 300”.