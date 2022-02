El truco de WhatsApp para escuchar un audio sin que salte el doble tick azul

Chat de WhatsApp. / WIKIMEDIA

Las notas de voz, que los usuarios ya pueden escuchar mientras escriben en la conversación, son una de las funciones estrella de WhatsApp. Con el paso del tiempo esta característica se ha convertido en una alternativa real a los mensajes de texto, ya que permiten contar algo de forma rápida y cómoda. Aun así tienen el inconveniente de mostrar el doble tick azul que avisa de que se han reproducido; aunque existe un truco poco conocido que permite omitirlos.

Los trucos son la mejor forma de sacarle todo el partido a WhatsApp, ya que la aplicación de mensajería no es la más completa del mercado. En la actualidad se pueden encontrar una variedad de ellos, incluso para las propias notas de voz, como aquel que consigue que nadie las cotillee u otro para saber qué es lo que dicen sin la necesidad de tener que reproducirlas. En esta ocasión, mostramos uno que sirve para que el emisor no sepa que se ha escuchado un audio.

Cada vez que una persona reproduce un audio en WhatsApp, la aplicación muestra el popular doble check azul que sirve de guía al emisor para conocer que se ha escuchado. Una función que para algunos resulta molesta y que se puede ocultar con tan sólo seguir unos pequeños pasos, y que a continuación detallamos.

¿Cómo funciona?

La verificación del doble tic azul que confirma la lectura de los mensajes se puede desactivar en los ajustes de WhatsApp de forma sencilla. Sin embargo, esta opción no está disponible para los audios, por lo que la única forma para que estos dos conocidos palitos de color no aparezcan es realizando un pequeño truco.

Un atajo que es totalmente seguro, ya que no hay que descargarse ninguna aplicación de terceros ni ningún tipo de archivo, sino que se utiliza una de las funciones nativas de WhatsApp. De esta manera, se puede realizar tanto en dispositivos con sistema operativo Android como en iOS.

Si quieres escuchar un audio sin que la otra persona lo sepa y sin que salte el doble tick azul, tan solo debes realizar unas pocas acciones. La primera de ellas es crear un grupo de WhatsApp en el que estés tú sólo, ya que será importante para el proceso. Una vez recibida una nota de voz, no la reproduzcas, sino que presiona sobre ella para elegir la opción de ‘reenviar’.

Un audio reenviado al grupo creado para escucharlo sin que lo sepan. Alex Branco Omicrono

Lo ideal es que te la reenvíes a ti mismo en ese chat grupal que has estrenado, aunque otra opción es mandarlo a una persona de confianza. Incluso también puedes enviarlo a otras aplicaciones, como Telegram o Gmail, aunque no es realmente necesario. Una vez que tienes el audio en la conversación que has creado ya puedes escucharlo sin miedo a que el emisor se entere, ya que en su chat a él no le aparecerá el check azul.

Un grupo para ti sólo

Una parte del truco implica crear un grupo al que enviar la nota de voz, un proceso que también es sencillo. Para ello, hay que abrir WhatsApp y acudir a la pestaña de ‘Chats’ para pulsar en ‘Crear grupo’. En ese momento tan sólo queda seleccionar un contacto de confianza, rellenar el asunto de la conversación y el nombre, o hasta añadir una imagen si lo deseas.

Una vez creado, con eliminar a la persona de confianza que has agregado ya tendrás todo el grupo para ti solo, que es una herramienta perfecta para enviarse los audios para escucharlos sin que se enteren o cualquier archivo que desees conservar. Incluso puedes aprovecharlo para hacer la lista de la compra, como hacen muchos usuarios.