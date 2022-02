Empresarios y comerciantes del Sur de Tenerife reclaman más aparcamientos

“La falta de aparcamientos en el Sur y especialmente en las zonas turísticas es increíble. Se han construido grandes centros comerciales y todo está dirigido para que la gente aparque y consuma en ellos, pero, ¿qué pasa con los pequeños comercios que también tenemos que vivir? Las grandes superficies no nos pueden quitar la vida”.

Es la queja de la Asociación de Empresarios de Playa de Las Américas y Costa Adeje (Aepaca), que se muestra “harta” de un problema que, asegura, repercute negativamente en un sector que reclama soluciones. “Estamos intentando salir adelante a trancas y a barrancas después de la pandemia y este tema nos perjudica mucho”, indica el colectivo. “Claro que hacen falta más zonas de aparcamientos públicos. No hay sitios donde dejar el coche, a no ser que te vayas al Siam Mall, a Leroy Merlin, etcétera, y los parkings que hay en los núcleos donde se concentra el turismo son muy caros. No puede ser que una persona vaya a hacer una compra y le cobren casi cuatro euros por un par de horas, eso es una salvajada”, declaró a este periódico Víctor Sánchez, presidente de Aepaca.

A su juicio, el actual déficit de estacionamientos se corregiría en parte con mecanismos dirigidos a fomentar la rotación de los vehículos estacionados en la vía pública: “Yo me sigo preguntando por qué no instalan la zona azul, que es algo que está funcionando en otras zonas de la Isla”.

El directivo empresarial defiende las zonas peatonales, aunque advierte que “a no todo el mundo le gusta caminar mientras te da todo el sol en la cara”, por lo que ve necesario, insiste, “más parkings y estacionamientos temporales”.

El presidente del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife, Roberto Ucelay, reconoce que la falta de aparcamientos en el Sur es un “problema muy importante”, al igual que la “complicada conectividad” para circular en las zonas turísticas. “Viene dado por la peatonalización de muchas calles, lo que ha ido restando plazas de aparcamiento y movilidad. Lo venimos comentando desde hace mucho tiempo y aún no se ha encontrado una solución”, manifestó Ucelay.

El dirigente de la patronal sureña se refirió también a otro “gravísimo problema” que afecta a numerosos automovilistas en la comarca: las congestiones de tráfico en el entorno de la montaña de Guaza. “Seguimos esperando una solución a los grandes atascos que se forman cada mañana y cada tarde entre Guaza y Los Cristianos, lo cual está suponiendo un grave perjuicio para los residentes, los trabajadores y para el sector turístico en general”, indicó.

Antonio González, presidente de los empresarios de Arona, achaca el déficit de aparcamientos a la “escasa o nula” planificación urbanística. “No es un asunto nuevo, llevamos más de 20 años con este problema”, indicó.

El también presidente de la Federación de Comercio de Canarias (Fedeco) defendió las zonas peatonales, pero echa en falta que “no lleven aparejadas estacionamientos e incluso corredores de emergencia para cualquier evacuación”.