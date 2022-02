Francisco Martínez, presidente de la UD Orotava: “El ascenso a la Tercera RFEF sería la guinda a nuestro Centenario”

Francisco Martínez, presidente de la UD Orotava./Fran Pallero

La UD Orotava cumple el próximo 9 de marzo de 2023 cien años de vida tras ser fundado en 1923. Un club norteño que no pasa por su mejor momento en el tema deportivo, milita en la Regional Preferente, y en lo económico donde la pandemia de la Covid-19 ha dejado, como a la mayoría de los clubes más modestos, al borde de la quiebra. Los copos, como así denomina a la UD Orotava por su cercanía al Teide, preparan los actos del Centenario que se van a llevar a cabo a partir de este 9 de marzo. Con el actual presidente de la entidad, Francisco Martínez Cortijo, DIARIO DE AVISOS pulsó la actualidad de la UD Orotava con los temas más candentes de la entidad: El Centenario, que ya está a la vuelta de la esquina, la lucha por el ascenso a Tercera RFEF, y la integración de los MENAS (menores no acompañados) en el equipo cadete, aunque con el impedimento de poder competir con el resto de niños.

-El próximo año la UD Orotava cumple sus primeros cien años de existencia. ¿Cómo llega el club villero a esta fecha tan señalada?

“Todo el deporte aficionado vive una situación en la mayoría de los clubes muy complicada. Afrontamos el Centenario con mucha ilusión. Hemos creado una Comisión constituida por exfutbolistas y algunos expresidentes que están trabajando para tener un Centenario acorde con la historia de este club”.

-A partir del 9 mes de marzo de este año arrancarán los actos que se van a llevar a cabo con motivo de los cien años de la UD Orotava.

“El 9 de marzo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de La Orotava vamos hacer un pregón y una rueda de prensa que será el pistoletazo de salida a un año especial por el que estamos preparando diversos actos a lo largo de toda la temporada. Esperemos que tengan una gran acogida por parte de autoridades, aficionados, medios de comunicación, y ser un referente para el resto de clubes de la Isla”.

-La UD Orotava no tira la toalla y buscará el ascenso a la Tercera RFEF (antiguo grupo canario de Tercera División), donde militó gran parte de su historia.

“Nuestro objetivo es intentar el ascenso a la Tercera RFEF. Sería la guinda a nuestro Centenario. Sabemos que es una labor ardua complicada pero tenemos ilusión y se están poniendo las bases para al menos intentarlo. La clasificación actual del grupo segundo de Preferente es engañosa. Nosotros hemos jugado, algo que no tiene mucho sentido, cinco partidos consecutivos lejos del estadio de Los Cuartos debido a las restricciones, aplazamientos de partidos por la pandemia de la Covid-19, y cambios de partidos por causa de la erupción volcánica en La Palma. De los diez partidos que restan por jugar, siete los vamos a jugar en casa. Esos ocho puntos de distancia que estamos de las posiciones de ascenso no es real porque tenemos tres partidos menos, que de ganarlos nos metería arriba. Vamos a intentarlo, aunque la Preferente este año es muy complicada porque casi todas las semanas son duelos directos entre clubes vecinos”.

-Los casi cien años de historia de la UD Orotava están adornados con muchos títulos y disputas de fases de ascenso. ¿Con cuáles se quedaría el presidente si tuviera que elegir?

“La UD Orotava ha disputado cuatro fases de ascenso a la extinta Segunda División B. Hemos jugado eliminatorias de Copa del Rey haciendo muy buen papel, tenemos en nuestras vitrinas diez Copas Heliodoro Rodríguez López y el título de campeón en el grupo canario de Tercera División en la temporada 93-94. Títulos que hemos conquistado en la historia de nuestro club y de los que nos sentimos muy orgullosos”.

-La UD Orotava ha sido de siempre una de cantera inagotable de grandes futbolistas como Felipe Martín, Isidro García, Luiso Saavedra, Nolito Sánchez, Germán García etc. ¿Cómo se trabaja actualmente en la cadena de filiales del club?

“Estamos fomentando un proyecto nuevo con entrenadores y educadores bien preparados, aunque se vive un momento complicado para las canteras de los clubes por la pandemia. Muchos niños que tenían una gran ilusión por el fútbol, pero tras los confinamientos, está costando la captación de niños. Nosotros a través de nuestras redes sociales, de técnicos preparados y de distintas iniciativas estamos intentando que los niños vuelvan a jugar al fútbol. Un hecho es que ahora hay la mitad de equipos que hace unos años. No solo está pasando en la UD Orotava, porque es algo endémico de todos los deportes en general. Esta pandemia ha hecho que los niños le presten más atención a la playstation y redes sociales que al deporte”

-Jugadores que han destacado en el mundo del fútbol y que han salido de la prolifera cantera de la UD Orotava serán reconocidos con motivo del Centenario

“Por supuesto. Futbolistas que afortunadamente la mayoría de ellos siguen entre nosotros como Felipe Martín, Nolito Sánchez, Isidro García, Luiso Saavedra y muchos más tendrán su merecido reconocimiento por parte del club. Aparte de los que ya no están con nosotros, pero han sido grandes jugadores y parte importante de la historia de nuestro club”.

-¿Cómo son las relaciones con el CD Tenerife?

“La UD Orotava tiene magníficas relaciones con el CD Tenerife. De hecho hace pocos días nos hemos dirigido a ellos para felicitarlos por su Centenario, y para pedirles que sean parte del nuestro y colaboren con la UD Orotava. Deseamos que vengan a Los Cuartos en el día de nuestro Centenario, porque queremos hacer algo especial, y doy por sentado que el representativo tiene que formar parte del Centenario de la UD Orotava. Hay que tener en cuenta que desde hace muchos años la UD Orotava es accionista del CD Tenerife, de lo que nos sentimos muy orgullosos formar parte de su accionariado”.

-La única manera de ver al CD Tenerife en La Orotava es por medio del legendario Trofeo Teide. ¿Lo apretado del calendario y la pandemia han dejado herido de muerte al prestigioso torneo veraniego?

“Este año se celebra el cincuenta aniversario del Trofeo Teide. Lo organiza el ayuntamiento de La Orotava en colaboración con la UD Orotava y los clubes norteños que lo integran con el deseo de que sea muy especial. En los últimos dos años no se ha podido celebrar por el tema de la pandemia. El CD Tenerife participa como representativo de la Isla, y vendrá con toda seguridad un equipo de renombre. Se está trabajando en ello y contamos con el apoyo total del ayuntamiento y Concejalía de deportes tanto para el Centenario como para el Trofeo Teide”.

-Una iniciativa muy loable la que lleva a cabo la UD Orotava es dar visibilidad a la integración de menores no acompañados (MENAS) en su equipo cadete. Sin ir más lejos hace unos días disputó un amistoso frente al cadete de la UD Longuera

“Las casas de acogidas, que dan todas las facilidades, no solamente se dirigen a la UD Orotava sino a prácticamente a la mayoría de los clubes de la Isla ofreciéndonos a estos niños para que se integren por medio del deporte. Hemos aceptado la iniciativa, los intentamos integrar, pero no se les puede hacer ficha, no porque la Federación Tinerfeña se niegue, sino porque el Gobierno de Canarias está dando la espalda. La Asociación de Clubes de Fútbol, por medio de su presidente Fernando Hernández, ha elevado varias instancias a las instituciones y Defensor del Pueblo. Cuando este tema llega a la Dirección General de Deportes, que es la que tiene que dar la autorización, se cruza de brazos. A estos niños que le damos un NIE, un colegio para que se formen, no se les permite hacer deporte. Es esencial la integración de los niños a través del deporte. No es un tema de la UD Orotava, ni del fútbol, sino del deporte canario en general. Por ejemplo, un MENA que quiera hacer atletismo no se le permite competir. Seguiremos en el empeño de dar visibilidad porque si pretendemos darles una integración tendremos que poner todos de nuestra parte. No vale con hacernos una foto diciendo que se les trata bien, que se les están integrando cuando a la hora de la verdad chocas con un muro que no puedes traspasar.”

Los ‘copos’ cayeron en sus cuatro intentos de ascender a Segunda B

La UD Orotava se fundó el 9 de marzo de 1923. Al principio se le conoció con el nombre de Orotava Football Club. Fue en el año 1944 cuando se unieron a él, mediante una fusión, otros equipos del municipio como el CF Victoria, CD Orotava y CF San Pablo, con el objetivo de reunir un equipo más competitivo que representara con mayores posibilidades de éxito a la villa norteña. Esta unión se oficializó con la firma de unos estatutos, asumiendo el cargo de presidente de la primera junta directiva Pedro Hernández Méndez. Es entonces cuando cambia su denominación a la actual, UD Orotava, con el paréntesis entre 1947 y 1950 en el que compitió bajo el nombre de Atlético Orotava. Fue uno de los equipos fundadores del grupo doce de la Tercera División, categoría de la cual fue campeón en la temporada 1993/94. Intentó en cuatro ocasiones el asalto a la extinta Segunda División B pero no fue posible. En la temporada 2001-02, la UD Orotava descendió a la categoría Regional Preferente donde ha militado hasta la fecha, con la salvedad que en el curso 2005-06 tocó fondo tras descender a Primera Categoría. La UD Orotava ganó la Copa Heliodoro en diez ocasiones: 1957-58, 1965-66, 1970-71, 1973-74, 1975-76, 1978-79, 1991-92, 1993-94, 1994-95 y 2009-10.