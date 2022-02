Manuel Domínguez: “La dimisión de Casado podría hacer daño al PP, nos fastidiaría mucho”

Manuel Domínguez considera que su partido debe tomar una decisión inmediata, porque cada día que pasa la situación “se torna más peligrosa”. Sergio Méndez

Manuel Domínguez es presidente del PP en Canarias desde el 23 de enero y justo un mes después se enfrenta a una situación inédita de su partido, por no decir una crisis sin precedentes en su historia generada por el enfrentamiento que mantienen su presidente, Pablo Casado, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por el futuro liderazgo en las filas de los populares, acusaciones mutuas de deslealtades, espionaje y contratos a dedo.

Sin embargo, Domínguez cree que en este momento tan delicado para los populares la dimisión de Casado “podría hacer daño y nos fastidiaría mucho”, por eso considera que la mejor solución “es la unidad para evitar malos mayores”.

El también alcalde de Los Realejos prefiere no especular sobre quien tiene la razón y quien no en este culebrón político. “Hay que hilar muy fino la información para poder pronunciarse de forma clara. Pese a que atraviesa un momento delicado, el PP cuenta con las fuerzas suficientes para remontar vuelo y eso solo es posible con la cohesión interna de las partes”, insiste en declaraciones a DIARIO DE AVISOS/ EL ESPAÑOL.

Domínguez no acudió a la reunión del Comité de Dirección celebrada ayer porque no pertenece al mismo, pero sí irá a la Junta Directiva Nacional, máximo órgano del partido entre congresos, convocada para el próximo lunes. “Hay que tomar una decisión inmediata, porque cada día que pasa la situación se torna más peligrosa, el PP está resentido, en una situación grave y necesita recuperarse de inmediato. No sé si tenemos sangre suficiente para esperar muchos días.

La solución es compleja. Es cierto que ha habido una respuesta repentina en el partido por parte de la gente del partido, pero no tengo todos los elementos de juicio para conocer con exactitud tanto cuál es la mejor solución que debemos adoptar y tampoco cuáles son las intenciones de cada cual”.

El máximo responsable del PP en Canarias admite que la situación actual es grave y quiere que se solvente. Lo mismo le trasladó su compañero, Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Junta de Galicia, a quienes todos apuntan como el futuro presidente del PP. “Está preocupado y quiere que la situación se solvente, pero no me comentó en ningún momento que quiere ser el nuevo líder del PP”, aclara Domínguez.

“Los medios dicen que se está postulando para sustituir a Casado, pero debo decir, en justicia, que yo, que he hablado con él, en ningún momento me habló en ese sentido”, insiste. Igualmente, recuerda que en el congreso anterior del PP “las cámaras dejaron de seguir a Mariano Ra joy y fueron a enfocar a Feijóo. Todos lo daban por hecho y, sin embargo, no se presentó”.