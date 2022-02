¿Mario González o Enri Gallego?

¿Enric Gallego o Mario González? Esa es la pregunta que se puede estar haciendo a estas horas Luis Miguel Ramis. Difícil papeleta para el entrenador tarraconense, quien deberá elegir entre uno de los dos para alinearlo en la formación titular que este sábado se medirá al Mirandés en Anduva. Los dos están disponibles, por lo que le toca decidir al entrenador.



Mario oposita a repetir titularidad después de haber marcado dos verdaderos golazos el pasado fin de semana. Dos bellezas que permitieron a su equipo sumar tres puntos fundamentales ante el Ibiza. Gustó tanto el burgalés que el Heliodoro se puso en pie para aplaudirle cuando Ramis le concedió un merecido descanso antes de la finalización del choque. Ese doblete incluso le valió al ariete cedido por el Sporting de Braga para estrenarse en el once ideal de la jornada en Segunda División.



Pero claro, su competencia no es ningún tuercebotas. Enric Gallego lleva toda la temporada siendo la referencia ofensiva del CD Tenerife, salvo cuando no ha estado disponible.



Precisamente eso es lo que pasó en los dos últimos choques. Gallego se los perdió debido al COVID, aunque es verdad que el pasado fin de semana sí que entró en la lista de convocados. Cosa que no sucedió frente al Alcorcón, la última salida del equipo, en la que debutó Mario como delantero titular. Ramis no pudo contar con él para ese desplazamiento a Madrid y no requirió de sus servicios ante los de Paco Jémez, por lo que el punta ha podido recuperarse al cien por cien de la infección provocada por el dichoso bicho. “He tenido la mala suerte de contagiarme pero ya estoy entrenador toda la semana y preparado para que el míster cuente conmigo para lo que necesite”, dijo este miércoles el veterano jugador.



Aunque el propio entrenador ha comentado en alguna rueda de prensa que los dos son compatibles y que podrían compartir minutos sobre el terreno de juego, lo cierto es que parece que se decantará por uno de los dos para el duelo ante los del exblanquiazul Joseba Etxeberría. Además, parece poco probable que vaya a hacer cambios en una formación inicial que es la misma que ganó al Alcorcón y al Ibiza.



Aún así, seguramente dudará hasta el último segundo Ramis sobre la conveniencia de sentar al espigado ariete de Martorell, quien lleva 1.377 minutos disputados, repartidos en 20 duelos jugados, 17 de ellos como titular. Enric ha sumado seis goles tras 36 disparos realizados. Por su parte Mario solo ha necesitado 157 minutos y tres disparos a puerta para tan solo llevar cuatro goles menos que su compañero.

Sea como sea, la decisión no será fácil de tomar para Ramis.

Mantener la misma línea

Gallego sabe, por experiencia, que no se pueden volver locos en los 14 partidos que quedan por jugarse. Su veteranía le dice que “hay que tener los pies en el suelo. Llevamos unos partidos con victorias, pero no somos los guapos cuando ganamos ni los más feos cuando perdemos. Estamos concienciados de dónde estamos y lo que nos ha costado conseguirlo. Hay que ir paso a paso”.