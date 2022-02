Ignacio Sabaté, director de Teleférico del Teide. Sergio Méndez

Desde Teleférico del Teide han apostado por aprovechar los condicionantes impuestos por la pandemia “para acelerar muchos cambios relacionados con la calidad, la seguridad y la sostenibilidad” de su oferta, lo que le ha valido diferentes reconocimientos, como convertirse en 2020 en la primera actividad turística en Canarias en obtener el Safe Tourism Certificate, o ser premiados en el concurso de Prácticas Turísticas Sostenibles 2021, de Turismo de Tenerife. Así lo explica el director de Teleférico del Teide, Ignacio Sabaté, quien destaca que la empresa seguirá en este 2022 trabajando en esta línea. “Queremos que nuestras instalaciones sean la materialización de nuestro compromiso por la sostenibilidad ambiental. Pretendemos ser el primer gran teleférico del mundo alimentado por energías renovables”, anuncia en esta entrevista concedida a DIARIO DE AVISOS.

-¿Cómo ha afectado la COVID a la actividad de Teleférico?

“Pues como para todo el sector, hubo un momento de parón, pero en Teleférico y en Volcano hemos aprovechado la pandemia para acelerar muchos cambios que ya veníamos poniendo en marcha relacionados con la calidad, la seguridad y la sostenibilidad de nuestras experiencias. Todos esos cambios han nacido y han sido posibles desde el talento y el compromiso de todos los trabajadores y trabajadoras de Teleférico, desde los cabinistas a los camareros del Restaurante Rambleta, desde los guías ambientales al personal de Administración, desde el área de digitalización hasta el de atención al público. Todos han aportado ideas y esfuerzo para hacerlo posible. 2021 ha sido un año de muchos cambios y mucha incertidumbre para todos, también para el turismo en la Isla y para el Teleférico y Volcano. Sin embargo, Tenerife se ha mostrado como un destino no sólo de excelencia, sino seguro y responsable y los visitantes lo han valorado así y han confiado en la Isla”.

-¿Y cómo se han adaptado a esta nueva realidad?

“Se pusieron en marcha muchísimas medidas. Hemos reforzado al máximo las medidas de control sanitario, reduciendo significativamente el número de clientes por cabina, reforzando sus sistemas de renovación de aire, higienizando constantemente las cabinas y las instalaciones. Es reseñable que ya en 2020 fuimos la primera actividad turística en Canarias en obtener el Safe Tourism Certificate que, tras una auditoría muy exigente, hacía a nuestros visitantes tener la confianza de que cumplíamos escrupulosamente con las medidas que garantizaban la seguridad. También hemos digitalizado al máximo, con sistemas y apps desarrollados por nuestro departamento de IT, nuestra relación con nuestros colaboradores y con el visitante, eliminando, prácticamente, el soporte papel. Bajamos así nuestra huella de carbono, a la vez que reforzamos la seguridad sanitaria y el visitante percibe una mayor calidad al no tener colas”.

-¿Cómo cerró Teleférico el pasado 2021?

“El año 2021 ha sido positivo en términos de resultados económicos, y eso con una disminución de en torno al 40% de clientes respecto a 2019. Pero, con mucha diferencia, de lo que estoy más satisfecho es de que, en un ambiente tan complejo, hayamos sido capaces de avanzar en calidad, en creación de nuevas experiencias, de ser rigurosos con la máxima seguridad sanitaria y de mejorar en compromiso ambiental. Y de lo que estoy más orgulloso es de que ese cambio haya salido de la inteligencia y las aportaciones de los casi cien trabajadores y trabajadoras del grupo”.

-En cuanto a este 2022, ¿cómo prevén el año?

“En 2022 queremos seguir mejorando la calidad, el valor emocional y el compromiso por la sostenibilidad de nuestras experiencias, de nuestras propuestas y de nuestras instalaciones. Todo apunta a que la recuperación va a ser potente y los ciudadanos tienen muchas ganas acumuladas de salir y viajar, y, además, creo que no solo Teleférico, sino que todo el sector ha aprovechado este tiempo para afrontar retos en el ámbito de la calidad del producto y la sostenibilidad, por lo que Tenerife y Canarias salen fortalecidas de esta crisis en cuanto a potencia de producto turístico”.

-Hablando de sostenibilidad, han iniciado la nueva campaña Teidelovers, ¿en qué consiste?

“Ese lema lo que viene a significar es un llamamiento a un compromiso de las personas que nos visitan de un acercamiento respetuoso, riguroso, formado, al espacio natural y con esos valores. Y ese lema al final es promover ese compromiso de las personas que nos visitan con un comportamiento ambientalmente más sostenible”.

-¿Cree que falta más concienciación ambiental entre quienes acuden a visitar el Parque Nacional del Teide? Sobre todo en momentos puntuales como cuando hay nevadas…

“Yo creo que, en general, el comportamiento es muy bueno. Nosotros medimos no solo aspectos objetivos, sino también sus sensaciones y visión para mejorar los productos, y podemos decir que, en general, el compromiso medioambiental ha calado en la sociedad, especialmente entre los más jóvenes. Claro que hay problemas puntuales, como cuando hay una subida masiva al Teide, y lo que hay que hacer es un esfuerzo didáctico, también de control y de convencimiento, y soy muy optimista en ese sentido porque observo que el comportamiento cada año va a mejor”.

-Relacionado con esto, un debate que siempre está sobre la mesa es reducir el tráfico en el Parque, ¿cree que es necesario para su sostenibilidad?

“Creo que es bueno que encontremos un equilibrio entre una demanda de los visitantes a la Isla y los propios habitantes que queremos acercarnos al espacio natural, con su capacidad de soportar un número razonable de impacto. Y, en ese sentido, hay muchas medidas que se pueden ir tomando para ordenar ese proceso, para que no haya momentos en los que hay una sobre demanda, como tras las nevadas o en las perseidas con un control de acceso. En Teleférico apostamos por favorecer un acceso al Parque que permita un acceso limitado de vehículos, pero priorizando un transporte colectivo de máxima calidad y confort en el que la experiencia empieza desde la recogida en las diferentes zonas hoteleras. En esa línea hacemos muchos esfuerzos, que van funcionando, pero también en la línea de ordenar el acceso con sistemas de reserva como los que hoy ya disponemos. Así, quien quiere visitarnos sabe que tiene un turno en un día y a una hora determinada, y eso permite controlar que la capacidad sea la óptima”.

-En este sentido, acaban de ser premiados en el concurso de Prácticas Turísticas Sostenibles 2021, de Turismo de Tenerife, por el motor de reservas Volcano Teide, ¿en qué consiste?

“Se trata de un sistema de reservas para los usuarios directos online y también para los touroperadores y mayoristas de excursiones, enteramente desarrollado en Teleférico. Estábamos en 2016 cuando Teleférico decidió emprender un cambio en su sistema de comercialización para conseguir un acceso controlado y responsable a los espacios naturales, alineado con ese nuevo modelo de turismo sostenible que defendemos. Un modelo que prima la calidad y el compromiso ambiental sobre la cantidad y la miopía ambiental, y aun diría empresarial. Ese sistema ha demostrado ser exitoso y ha sido mejorado desde entonces, hasta poder ser adaptado a otros espacios naturales como es el caso del Camino Barranco de Masca, mediante el acuerdo con Tragsa y el Cabildo, y pudiendo adaptarse a la gestión de cualquier otro recurso ambiental, patrimonial o cultural. Lo singular es que permite modular la afluencia, la capacidad de carga, evitar colas y tiempos de espera e incrementar la satisfacción del usuario. Los verdaderos merecedores de ese reconocimiento son el equipo humano de IT, comercial y marketing digital de Teleférico-Volcano y, en especial, uno de los mejores profesionales nacionales en estrategia turística, el tinerfeño Joan Rodríguez de la Sierra, verdadero alma mater de este proyecto”.

-Además, las actividades de Volcano Teide han suscrito la Carta por la Sostenibilidad de las Actividades en la Naturaleza…

“Es una iniciativa muy inteligente de Turismo de Tenerife que pretende fomentar, auditar y certificar el compromiso ambiental del destino, de sus instalaciones, productos y actividades, a través de prácticas ambientalmente responsables, con comprobación transparente desde la sociedad y que promueve la cooperación entre operadores. Nuestros visitantes y la ciudadanía canaria está cada vez más comprometida con los valores de responsabilidad ambiental. Ese compromiso es un cambio cultural que nos interpela a todos. Quienes no respondamos a los retos ambientales, estaremos fuera del sentido común y, consecuentemente, fuera del mercado de preferencias turísticas. Me gustaría tomar prestadas las palabras, pronunciadas hace varias décadas, por un canario que contribuyó, como pocas personas, a cambiar la mentalidad sobre el compromiso, la belleza y el desarrollo a escala humana: “Se trata de vivir cara al futuro, contribuyendo a construir una alternativa limpia, inteligente, de calidad de vida. […] Se trata de hacer convivir el turismo con la defensa del territorio, la naturaleza y de la cultura propia. Y esa convivencia es posible, pero, sobre todo, necesaria, obligatoria para no vivir de espaldas al futuro”. Son palabras de César Manrique, al que tanto debemos y al que tanto añoramos”.

-¿Y están trabajando en nuevas innovaciones o novedades en la oferta del Teleférico?

“En primer lugar, queremos que nuestras instalaciones sean la materialización de nuestro compromiso por la sostenibilidad ambiental. Pretendemos ser el primer gran teleférico del mundo alimentado por energías renovables, con una reducción de emisiones de CO2 de una tonelada anual y el objetivo de emisiones cero. Por lo que estamos trabajando en un sistema de implantación de energía fotovoltaica. Igualmente, queremos instalar un sistema pionero de recuperación y reutilización de aguas, un sistema de minimización de residuos y establecer un compromiso ambiental a nuestros proveedores. Sobre novedades en la oferta, puedo adelantar que durante 2022 vamos a poner en marcha una nueva experiencia inmersiva, en las propias instalaciones de Teleférico, que complementen, desde un punto de vista científico, artístico y emocional, la visita al Teide. También vamos a apostar por nuevas visitas guiadas, nuevo material didáctico diseñado para acercar a los niños y niñas al vulcanismo, vamos a renovar la audioguía y a redoblar los esfuerzos con el acceso en transporte colectivo al Parque, y hasta aquí puedo leer”.