Santiago Segura pierde el conocimiento y se despierta en un “charco de sangre”

La película española ‘Padre no hay más que uno 2’, de Santiago Segura, lidera la taquilla de los cines españoles. / Europa Press

El actor español Santiago Segura ha narrado en su cuenta en Instagram cómo “la presión, la ansiedad y la tensión pasaron factura el viernes pasado”. El cineasta, que se encuentra en el rodaje de su última película, ‘Padre no hay más que uno 3’, sufrió un accidente en el cuarto de baño. “Todo bien. Aunque no puedo olvidar que si en vez de amortiguar el golpe con la oreja, hubiese caído sobre la nuca o la sien, quizás no estaría aquí contándolo”.

“Perdí el conocimiento en el cuarto de baño y me reventé la oreja contra el suelo (o contra algo, cuando caes redondo de un desmayo ni te enteras…)”, explica el creador de ‘Torrente’ en el post, en el que también adjunta una fotografía en la que se aprecia la herida que se hizo en la oreja.

“Me desperté en un charco de sangre. Me tuvieron que dar doce puntos”, continúa. No obstante, Segura ha podido proseguir con el rodaje del filme después de que le hayan quitado los puntos.

El actor termina su relato enviando un mensaje claro a sus seguidores: “Moraleja; disfrutad de la vida, que cualquier día, puede ser el ultimo. (Ah, y vigilad el estrés y la tensión, son armas mortíferas!)”.