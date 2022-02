Un paso inferior mejorará la seguridad vial en La Rambla

Los vecinos se concentran desde comienzos de enero para demandar un mejor acceso al barrio. DA

La construcción de un paso inferior (un tramo que discurre por debajo de la carretera o autopista) para vehículos y peatones mejorará la seguridad vial en el barrio de La Rambla, en el municipio de San Juan de la Rambla, cuyos vecinos reclaman desde hace 42 años una solución que ponga fin a la situación de este ‘punto negro’ de la carretera con una alta concentración de accidentes.

Esta alternativa es similar a la que se accede a la playa de El Socorro, en Los Realejos. Fue presentada ayer en el Cabildo de Tenerife por el consejero insular de Carreteras, Enrique Arriaga, al alcalde, Ezequiel Domínguez, y a dos representantes de la plataforma ‘Todos por La Rambla’, y garantiza que por un lado no haya cruce de vehículos, y por otro, que los peatones, senderistas y usuarios del transporte público puedan atravesar la TF-5 de forma segura.

“Obviamente no es una actuación sencilla. Necesita una tramitación, estudio de alternativas, proyectos y adjudicación de la obra”, reconoció Arriaga a este periódico. “Mientras tanto, intentamos buscar una solución provisional que no resulta fácil por las características de la vía y la orografía del lugar, que afecta al paraje protegido del Barranco de Ruiz, incluido en la Red Natura 2000”, explicó.

“Lo importante es que la definitiva ya está y se presentó a los vecinos. Queremos que salga adelante y no esté enquistada otros 40 años y para ello mantendremos las reuniones que sean necesarias”, subrayó Arriaga.

Consultado por qué se tardó tanto en buscar una solución, confirmó que “se encontró con un proyecto del año 2016, conveniado con el Gobierno de Canarias, administración titular de la vía, que ofrece una propuesta que no es completamente segura porque consiste en dos carriles de espera, uno de entrada y otro de salida en la zona, pero al final hay cruces entre ellos. Por ello, al ver que no era la alternativa más adecuada, ambas administraciones relanzamos esta actuación para conseguir una solución definitiva cuanto antes”.

Desde hace un mes y medio los vecinos se concentran cada domingo a las doce del mediodía en la entrada del barrio y luego realizan una caravana de vehículos con pancartas para reivindicar un acceso seguro a la autopista. La peligrosidad ha aumentado en este punto en los últimos años debido al incremento del tráfico, fundamentalmente entre Icod- El Tanque, y advierten de que lo hará aún más más cuando se termine el tramo del Anillo Insular que discurre por San Juan de la Rambla.