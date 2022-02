Valbuena se sentará con los afectados por el volcán para recoger sus propuestas en planificación

Imagen de la manifestación celebrada el 27 de diciembre. DA

La Consejería de Transición Ecológica y Política Territorial del Gobierno de Canarias, que dirige José Antonio Valbuena, ha confirmado que el martes de la próxima semana celebrarán una reunión con los afectados para comenzar a trabajar en la futura planificación del Valle de Aridane, cuyo documento de conclusiones estaría terminado en abril.

Esta reunión se conocía justo ayer, tras hacerse pública la convocatoria de la manifestación por parte de los afectados, que comparecieron en una rueda de prensa conjunta, representando a las familias de barrios ya desaparecidos, como El Paraíso y Todoque, y de otros afectados, como San Nicolás, Jedey, Las Manchas de Abajo, El Remo, La Costa, La Bombilla y La Laguna. Mantienen la convocatoria para el viernes 25 de febrero, algunos de ellos tras acudir al acto de homenaje que presidirán los reyes en el Museo Insular apenas 24 horas antes.

La comparecencia conjunta de los afectados ocurría en la misma jornada en la que la diputada del PP por La Palma en el Parlamento de Canarias, Lorena Hernández, concejala también en el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, era designada como presidenta de la comisión de estudio sobre los efectos de la crisis vulcanológica y reconstrucción en la Isla, que celebró ayer su sesión constitutiva y que tiene un plazo de seis meses para fijar sus conclusiones.

Los afectados no quieren a representantes políticos en la manifestación, un forma han asegurado en declaraciones a este periódico, de que “no se utilice nuestra posición como un arma arrojadiza”. Así lo acordaron en la reunión previa a la comparecencia, en la que hablaron de la creación de un manifiesto. Frente a las muchas acciones de la Administración, los afectados hablan de “muchísimas reuniones”, pese a lo que piden que “esas propuestas deben hacerse efectivas; se nos escucha, pero no hay acción”. Reconocen los afectados que en sus organizaciones no hay una unidad de criterio, algo sobre lo que no se justifican, dado que “no existe unanimidad nunca, como no existe entre los políticos ni en las administraciones”.

Lo que sí está claro es que la vía de la costa y otras que reconecten el Valle son piezas clave de esta reconstrucción de la que hablan.