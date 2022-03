Brian May graba en Tenerife un vídeo de la canción ’39

Brian May graba en Tenerife una de sus canciones más reconocibles y la comparte en redes sociales

Es un enamorado de Canarias, por eso no sorprende a nadie el vídeo de Instagram en el que Brian May graba en Tenerife la canción ’39, una de las más populares de Queen, mítico grupo del que formó parte.

Ahora, May está preparando el rodaje de un nuevo vídeo musical y, aprovechando su presencia en Tenerife, decidió interpretar ’39 , una de las canciones más conocidas de Queen.

Brian May es el autor de este tema, que formaba parte de A Night at the Opera, álbum que salió a la luz en 1975 y del que se han hecho numerosas interpretaciones respecto a su significado, aunque él mismo aclaró que se refiere a alguien que se va y abandona a su familia y cuando vuelve para él solo ha pasado un año pero su familia ha envejecido cien”. Todo ello tiene que ver con la teoría de la relatividad y el efecto del paso del tiempo.

Brian May graba en Tenerife una nueva canción, justo en el mismo lugar que, él mismo ha declarado, quiere reposar una vez fallezca. En varias ocasiones, el intérprete ha reconocido que quiere que sus cenizas descansen en el Teide, lugar que le inspira especialmente.

Ahora, cuando de nuevo Brian May graba en Tenerife , cabe recordar que en 2014, May y Rick Wakeman deleitaron a los asistentes al concierto que ofrecieron en el Magma de Adeje con motivo del Festival Starmus que lleva toda esta semana acaparando la atención de un sinfín de medios de comunicación locales, nacionales e internacionales dado el extraordinario cartel logrado por los organizadores, entre los que se encuentra el propio May. Tanto este componente de la legendaria banda de música Queen (a su vez doctor en Astrofísica) como Wakeman (teclista del no menos reconocido grupo Yes) demostraron que su música sigue estando al nivel de los mejores.

Cuando se cumplía el cuarto día, el Festival Starmus trasladó el pasado jueves su sede de Tenerife a La Palma para acoger una de las citas más esperadas del programa: la mesa redonda 108 minutos. El encuentro congregó a varios de los ponentes del festival para debatir sobre la actualidad astronómica y científica más puntera. Con Garik Israelian, director y fundador del Starmus Festival y Rafael Rebolo López, director del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) como anfitriones, la moderación de la mesa corrió a cargo de Robert Williams, astrónomo del Space Telescope Science Institute y ex-presidente de La Internacional Astronomical Union (IUA).