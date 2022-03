El alumnado del taller DocExpress proyecta los cortos que ha rodado en MiradasDoc

Cartel de ‘DocExpress’. / DA

Los alumnos y alumnas del taller DocExpress mostrarán este viernes al público el resultado del trabajo que vienen desarrollando desde el comienzo del Festival MiradasDoc: cuatro cortometrajes documentales que se proyectarán a partir de las 18.00 horas en la plaza del Centro Cultural. El acceso a esta proyección es gratuito y sin reserva previa, y las piezas han sido producidas íntegramente por cuatro equipos de alumnos de Imagen y Sonido de centros de formación profesional de Tenerife y Gran Canaria.

Se repite así uno de los momentos más esperados en cada edición del Festival y Mercado Internacional de Cine Documental de Guía de Isora, en el que los grupos que se han conformado en el taller DocExpress llegarán a la fase final de todo proceso de producción de una creación cinematográfica: la exhibición. La coordinación de esta acción formativa ha estado a cargo del profesor Roberto Lucas.

Las películas, de entre cinco y ocho minutos de duración, son Salvavidas, del grupo de estudiantes del instituto de enseñanza secundaria de La Guancha; Artes, del grupo de tarde del centro integrado de formación profesional César Manrique (Santa Cruz de Tenerife); La flor de la vida, del grupo de mañana del mismo centro; e Isora, la leyenda jamás contada, del instituto de enseñanza secundaria Felo Monzón (Las Palmas de Gran Canaria).

PROGRAMACIÓN

Por otra parte, y también dentro de la programación del festival isorano, este viernes se proyectará, a las 19.00 horas, el largometraje Un cielo impasible (81’ / 2021 / España), de David Varela; un documental sobre el rescate de la memoria de la guerra civil española en lo que en su día fueron campos de batalla de Madrid. El director de la película, que compite en el concurso de largometrajes nacionales de MiradasDoc, estará presente durante la exhibición y después responderá a las preguntas del público. Lo mismo ocurrirá con Alicia Cano, directora de Bosco (80’ / 2020 / Italia, Uruguay), que también concursa en el festival, en la categoría de largometraje internacional. La película, que se proyectará a las 21.30 horas, es una narración que transcurre entre los pueblos de Bosco (Italia) y Salto (Uruguay).

Por último, este viernes a partir de las 16.30 horas tendrá lugar un pase de cuatro cortometrajes: Love, Dad (Diana Cam Van Nguyen / 13’ / 2021 / Chequia); The Balcony Concert (Diana Kadłubowska, Krzysztof Kadłubowski / 16’ / 2021 / Polonia); In flow of words (Eliane Esther Bots / 22’ / 2021 / Países Bajos); y Light Years (Monika Proba / 28’ / 2021 / Polonia). Todos ellos compiten en la categoría de cortometrajes documentales.

Las películas se proyectarán en la sala del Auditorio de Guía de Isora y las entradas para los tres pases, que tienen un precio de un euro, se pueden adquirir en la web Tomaticket.es (https://www.tomaticket.es/es-es/artista/festival-miradasdoc)