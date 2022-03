El Foro de Coproducción y Negocio de los Premios Quirino abre su plazo de inscripción

El foro se celebrará en La Laguna del 12 al 14 de mayo. / DA

El Foro de Coproducción y Negocio de la animación iberoamericana está recibiendo inscripciones para su próxima edición, que se celebrará en La Laguna del 12 al 14 de mayo, en el marco de los Premios Quirino. Esta será la quinta edición de una actividad profesional creada para fomentar el desarrollo, la coproducción y la circulación de los proyectos y obras de animación de América Latina, España y Portugal. En su última edición, el foro reunió a más de 120 representantes de empresas de 19 países y organizó más de 700 reuniones profesionales.

Los participantes en este encuentro contarán con una agenda personalizada de reuniones (one to one meetings) con potenciales socios y empresas interesadas en proyectos de animación. Adult Swim, Discovery Kids, The Walt Disney Company, Blue Zoo, Wild Brain, Señal Colombia, Pakapaka, TVN, RTP, KiKA, RTVE, Sesame Workshop, Kidglove, Cinema Management Group, Indie Sales, Animoon, Momakin, Showlab, Cartoon Italia y Barley Films son algunas de las empresas que ya han confirmado su participación. A ellas se sumarán delegaciones de varios países, como República Dominicana y Perú.

Entre otras actividades, destaca la reunión de las televisiones públicas iberoamericanas, con la colaboración de RTVE, en la que se analizará el rol de los canales públicos en la producción de series de animación en la región; y la mesa de trabajo sobre el estado y futuro de la animación iberoamericana, con la participación de Caaci (Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica), EFA (European Film Agencies) y Premios Quirino. Esta mesa tendrá como subtítulo Estrechando lazos entre Iberoamérica y Europa, con el objetivo de Premios Quirino de ser puente para unir ambas realidades e industrias.

Además, se presentará la nueva edición del Libro Blanco de la Animación Iberoamericana, publicación que ofrece una radiografía exhaustiva del sector de la animación en los países que comprenden la región.

Los profesionales interesados en participar en el foro deberán completar el formulario de inscripción antes del 5 de abril, a las 23.59 horas de México, en la página web de los Premios Quirino . La acreditación tiene un coste de 200 euros e incluye las comidas durante los días del encuentro, así como el acceso a la gala de entrega de los premios y a distintos actos sociales y de networking.

Organizado con la colaboración de ICEX, Animation From Spain y Proexca, el Foro de Coproducción y Negocio Iberoamericano dará paso a los 5º Premios Quirino, que celebrará su gala de entrega de premios el 14 de mayo en el Teatro Leal de La Laguna. Un total de 19 obras finalistas de 12 países competirán en las nueve categorías de estos galardones creados para promocionar y poner en valor la animación de la región iberoamericana y que cuentan con el patrocinio principal del Cabildo de Tenerife. La lista de finalistas se puede consultar en el enlace premiosquirino.org/finalistas .

De forma paralela a estas actividades, tendrá lugar la 41ª Reunión Ordinaria de la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica (CAACI) y la 20º Reunión Extraordinaria del Consejo Intergubernamental del Programa Ibermedia. Ambas citas confirman el interés de las autoridades cinematográficas iberoamericanas por fomentar la producción, distribución y circulación de obras de animación de los 23 países integrados en esta región, además de Italia en calidad de país invitado.