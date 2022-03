El laboratorio ‘CreaDoc’ brinda su apoyo a cinco proyectos documentales surgidos en el Archipiélago

CreaDoc se desarrolla en el marco del festival MiradasDoc. / DA

El Festival y Mercado Internacional de Cine Documental de Guía de Isora, MiradasDoc, y Canary Islands Film -departamento audiovisual del Gobierno de Canarias- continúan llevando a cabo el Laboratorio de Desarrollo de Documentales de Creación y Cine de la Realidad (CreaDoc), destinado a asesorar y dar apoyo a cinco proyectos documentales canarios. Durante la celebración del festival, que comenzó la semana pasada en Guía de Isora, tiene lugar el tercer y último encuentro entre los realizadores seleccionados y los expertos que CreaDoc pone a su disposición para encaminar los trabajos que tienen en marcha.

Natacha Mora, coordinadora de Canary Islands Film, considera que es necesario seguir apoyando la creación y desarrollo de documentales “que es una modalidad que en Canarias se trabaja mucho”, motivo por el cual el Gobierno de Canarias fundó CreaDoc en 2011. Entre todos los proyectos que se presentan a la convocatoria se tienen en cuenta criterios como “la originalidad de la idea y la posibilidad de que se convierta en una obra”, algo que garantiza una selección con bastante nivel. Respecto a MiradasDoc, Mora incide en la apuesta del festival, del que afirma estar “sumamente orgullosa por su consolidación”, al tratarse de una experiencia que, “no puede dejar de estar”.

En la presente edición se ha trabajado en dos líneas: una profesional, para la cual se han seleccionado tres proyectos, y otra de óperas primas, con dos películas seleccionadas. En el primer caso se trata de los proyectos Yo tenía una vida, de Octavio Guerra -que acaba de ser seleccionado entre los 10 largometrajes documentales internacionales del prestigioso Agora Docs In progress, del Thessaloniki International Film Festival-; Translúcidas, cosas que sé de ellas, de Agustín Rodríguez; y Antonio Corujo, a viva voz, de María Sanz. En la sección de ópera prima, los proyectos seleccionados fueron Casa de oro, de Marta Torrecilla, y 922 928, de Adrián León.

En esta ocasión, los directores han mantenido encuentros con las prestigiosas cineastas Tanya Valette y Anne Fabini. La primera ha sido directora de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños (Cuba); además, participa en MiradasDoc como miembro del jurado del concurso nacional y de ópera prima. En cuanto a Fabini, es una reconocida editora y montadora de cine que ha trabajado en proyectos como los documentales Writing with fire (2022) y Of fathers and sons, ambos candidatos a los premios Óscar. Es conocida en el mundo del cine por su pasión por transmitir a otras personas sus profundos conocimientos sobre montaje.

Con anterioridad tuvieron lugar otros dos encuentros: el primero, presencial -como este–, se celebró del 10 al 13 de junio de 2021 y contó con la presencia de los especialistas invitados Sergio Oksman, director de documentales, y Andrea Guzmán, gestora cultural y cineasta. El segundo, virtual, fue en octubre de 2021 y contó con los expertos Luis Najmias, director de fotografía; Teresa Toledo, investigadora del cine latinoamericano; y Marcela Arteaga, directora de documentales.

Los directores que participan en CreaDoc llegan al laboratorio -coordinado por los cineastas Rolando Díaz y Domingo de Luis- con un proyecto en fase embrionaria. A lo largo de los años los autores seleccionados han destacado y valorado la importancia de poder confrontar sus ideas con expertos de reconocido prestigio, que hacen sugerencias, proponen cambios y trazan líneas maestras para el mejor desarrollo de la película.