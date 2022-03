Chanel, representante de España en Eurovisión, actuará en la Gala Drag de Las Palmas

Chanel actuará en la Gala Drag de Las Palmas. EUROPA PRESS

La próxima representante española en Eurovisión, Chanel, será la artista invitada a la Gala Drag de Las Palmas de Gran Canaria, donde compartirá escenario con la drag y cantante Supremme De Luxe y los periodistas Roberto Herrera y Fátima Plata como maestros de ceremonias.

Chanel interpretará sobre el escenario del Carnaval su canción “SloMo”, el tema que convirtió a la artista cubano-española en ganadora del Benidorm Fest 2022, según ha avanzado el Ayuntamiento de la capital grancanaria en una nota.

La “inconfundible” voz de Cristina Ramos sonará también en la noche “más trasgresora” de la fiesta, culminando su papel de madrina de la alegoría del Carnaval de ‘La Tierra’ Imagina 2022.

La actuación de la artista grancanaria que saltó a la fama tras ganar en 2016 Got Talent, única cantante en el Top 5 de America´s Got Talent The Champions y el Golden Buzzer de David Foster en GTW China, será un homenaje a la cantante italiana, Raffaella Carrà.

Presentadores de la Gala Drag de Las Palmas

Drag Sethlas asegura que ha contado un cuento bíblico con toda su “esencia”. | EUROPA PRESS

Así, el trío de presentadores será el encargado de conducir el acto de mayor reclamo de las carnestolendas en el que los 16 finalistas volverán a subirse a las plataformas el viernes 18 de marzo, a las 21.15 horas.

Supremme De Luxe saltó a la fama al convertirse en la presentadora de Drag Race España aunque su andadura como transformista comenzó a finales de los años 90 en numerosas salas de su Madrid natal, donde empezó a destacar hasta convertirse en maestra de ceremonias de numerosos eventos LGTBIQ+.

Tampoco se le resistieron las tablas de los teatros donde ha realizado numerosos proyectos entre los que se encuentran, entre otros, “Encerradas en un Pryconsa”, “Ellas cantan, ellas cuentan” o “Intimísimo”, la última obra que protagonizó en 2021. Un año dulce en el que esta artista multidisciplinar que cuenta con un álbum y varios sencillos.

Los periodistas de televisión Roberto Herrera y Fátima Plata, dos rostros conocidos de Televisión Española y Televisión Canaria, respectivamente, serán quienes completen el trío de presentadores.

Herrera, reconocido carnavalero que dirige y presenta el magacín “Cerca de ti”, remonta su veteranía a la primera Gala Drag de Las Palmas de la que fue conductor en 1998.

Desde entonces, su saber hacer ha estado presente sobre las tablas de la Gala Drag de Las Palmas hasta en doce ocasiones, la última en 2020 cuando además fue pregonero de la fiesta.

Su bagaje también le llevó el año pasado a presentar el programa El Carnaval vive en tu corazón realizado durante el parón ocasionado por la pandemia, así como se le ha podido ver en una dala de la Reina y hasta trece preselecciones Drag, entre otros actos de las carnestolendas.

El recorrido en Santa Catalina de Fátima Plata alcanza a concursos como el de Maquillaje Corporal y las comparsas adultas e infantiles para, este año, dar el salto y estrenarse en la gala Drag de Las Palmas.

Por otro lado, Dácil Santana, Thania Gil y Saray Castro serán las encargadas de hacer un recorrido por la música de los 90 acompañadas de drags y transformistas en la gala en la que también se escuchará por primera vez en directo The power of freedom. Primera canción oficial de la Gala Drag de Las Palmas compuesta por el dj y productor, Ray Castellano.

El público seguidor del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria tendrá de nuevo en esta edición un aliciente para participar en la elección del Drag ya que El Corte Inglés sorteará una tarjeta regalo valorada en 1.000 euros entre aquellos que emitan un voto válido para elegir al Drag Queen de la fiesta 2022.