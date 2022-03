Guerra de Ucrania: las brujas rusas ‘ayudan’ a Putin a ganarla

Las brujas rusas aseguran haber tomado partida por Putin en la guerra de Ucrania

Se llama Alyona Polin y lidera a las brujas rusas que se han puesto del lado de Vladimir Putin para que pueda ganar la guerra de Ucrania.

El autodenominado consejo general de brujas rusas se reunió este mismo mes con un objetivo muy claro: que la guerra de Ucrania acabara con victoria rusa. Lideradas por Polin, una bruja que ha defendido abiertamente su apoyo a Vladimir Putin durante los últimos años, han desvelado que es necesario “ayudar al bienestar de la gente” de ahí su decisión: “Se necesita mucho conocimiento para ayudar al bienestar de la gente, y sobre todo hay que ayudar a nuestro presidente con la fuerza que tenemos”.

Polin, que reitera que en lo referente a la guerra de Ucrania está “de acuerdo en todo” con Vladimir Putin, llevó a cabo una serie de rezos junto a otras brujas rusas ataviadas con capuchas en las que podían verse distintos tipos de aves rapaces con el fin de “dar fuerza” al que consideran su líder.

De este modo, rodeadas de velas y con fotos de Vladimir Putin, las brujas rusas han señalado haber utilizado “todo” su “poder” en defensa de la victoria rusa de la guerra de Ucrania.

“Sin avances” en la guerra de Ucrania

La Presidencia rusa ha destacado este lunes que no hay suficientes avances en las conversaciones con Ucrania como para considerar una reunión cara a cara entre los presidentes de Rusia y Ucrania, Vladimir Putin y Volodimir Zelenski, respectivamente, tal y como ha pedido este último durante los últimos días.

“Para hablar de una reunión entre los presidentes, primero hay que hacer los deberes y lograr un acuerdo sobre los resultados de las negociaciones”, ha señalado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov. “Hasta ahora no se han logrado progresos significativos”, ha recalcado, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

“El grado de progreso en las negociaciones probablemente no es el que nos gustaría y el que las dinámicas de los desarrollos de los acontecimientos requiere para el lado ucraniano”, ha dicho. “Si ellos (los presidentes) no tienne nada que abordar, no hay un acuerdo que pueda lograrse”, ha argumentado.

Asimismo, Peskov ha subrayado que consideraría de forma “negativa” que algún país de la OTAN envíe una misión de paz a Ucrania y ha recordado que Putin ya se pronunció en este sentido al anunciar el inicio de la invasión el 24 de febrero, según la agencia rusa de noticias TASS.

Peskov ha reiterado que Moscú está agradecido a los países que se están ofreciendo a mediar, si bien ha hecho hincapié que además del lugar para los contactos es importante abordar con Kiev la necesidad de impulsar este proceso.

“El que pueda, debe usar su influencia sobre Kiev para que sea más constructivo en las negociaciones”, ha dicho. “La elección del lugar para algún tipo de reunión hipotética es algo secundario, si bien estamos agradecidos a todos los países que quieren ayudar en este proceso de negociaciones”, ha remachado.