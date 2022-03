Javi Alonso: “Quiero aportar ahora que estamos en la fase decisiva”

El pasado 12 julio, en plena pretemporada, el canterano del CD Tenerife, Javi Alonso, caía lesionado sobre el césped de El Mundialito tras realizar un mal giro durante uno de los ejercicios que se estaban llevando a cabo. Unos días después se confirmaron los malos presagios y el futbolista adejero tenía que pasar por el quirófano tras sufrir una lesión del ligamento cruzado anterior y del menisco externo. Han sido meses de dura rehabilitación y sacrificio en el gimnasio para recuperarse de la lesión, y que tuvo su recompensa hace unos días tras ser convocado por el entrenador blanquiazul, Luis Miguel Ramis, para la cita ante el Burgos.

El canterano blanquiazul empieza a ver la luz al final del túnel tras su grave lesión. / CDT

El futbolista tinerfeño compareció en los medios oficiales del club para hablar de su situación personal una vez que se ha reincorporado a los entrenamientos, y a la del equipo inmerso en la peor racha tras firmar cuatro derrotas en los últimos cinco partidos.

“Estoy muy contento y con muchas ganas de volver a competir y aportar al grupo. Ha sido un camino largo y la primera convocatoria fue un paso. Estoy a disposición del entrenador para lo que él quiera. Nunca había sufrido una lesión como ésta. Ha sido larga y complicada por momentos porque ves que no puedes aportar. Sobre todo los primeros meses que fueron de mucho fisioterapeuta y camilla. Mentalmente el camino es complicado porque no había tenido una lesión así antes. No había pasado por ninguna etapa así y las primeras semanas apenas pude caminar y se me hizo complicado. Luego hay semanas que van muy bien y otras que parece que no progresas, no arrancas. Te ves muy bien y de repente notas que no arrancas, pero es algo normal y ya me lo habían explicado así que lo he ido asumiendo de manera natural. Estoy viendo la luz al final del túnel y quiero aportar ahora que estamos en la fase decisiva”.

Javi Alonso es optimista de cara al desenlace final de la liga. “El año está yendo magnífico y muchas veces no le damos el valor a lo que estamos consiguiendo. Llevamos todo el año ahí y tenemos capacidad para revertir esta situación. Lucharemos hasta el final para conseguir ese ansiado ascenso”.