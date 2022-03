La policía de Moscú detiene a 5 niños rusos por dejar flores en la embajada de Ucrania

Casi al mismo tiempo que Putín declaraba la guerra a Ucrania, miles de personas salían a la calle en Rusia para protestar por ello y mostrar su oposición al movimiento de Vladímir Putin. Desde entonces, cada día las calles de alguna ciudad de Rusia se llenan de personas con pancartas anti-guerra y gritando consignas contra el gobierno de Putin. El presidente de Rusia ha contestado de la misma forma a que tienen acostumbrados a sus opositores: con represión, violencia y detenciones arbitrarias.

Las ONGs lo vienen alertando: en tan solo una semana, más de 7.600 personas han sido detenidas por las fuerzas policiales rusas por salir a manifestarse contra la invasión de Ucrania, según OVD-info, ONG especializada en el seguimiento de arrestos y la defensa de detenidos.

Este miércoles, las fuerzas de seguridad detuvieron a cinco niños que, junto con sus madres, se habían acercado a la embajada de Ucrania en Moscú a dejar unas flores. Las fotografías de su detención, que rápidamente circularon por las redes sociales, mostraban a los dos menores, de 7 y 11 años, sujetando un cartel en donde se podía leer “No a la guerra”.

Putin is at war with children. In Ukraine, where his missiles hit kindergartens and orphanages, and also in Russia. 7 y.o. David and Sofia, 9 y.o. Matvey, 11 y.o. Gosha and Liza spent this night behind bars in Moscow for their ‘NO TO WAR’ posters. This is how scared the man is. pic.twitter.com/eSenU1D5Ut