Las seis DO del vino que operan en Tenerife triunfan en Madrid Fusión

La capital de España acogió esta semana, del 28 al 30 de marzo, la XX edición del Congreso Internacional Gastronómico Madrid Fusión, considerado como “el congreso global más dinámico del mundo”. Una vez más, el Cabildo de Tenerife expone una muestra de las referencias vinícolas de las seis Denominaciones de Origen que operan en la isla.

Durante tres días, visitantes, expertos, enólogos y profesionales del sector, tuvieron la oportunidad de conocer a fondo las características de los vinos de Tenerife, así como su gran diversidad varietal en el ya conocido Túnel del Vino, un espacio destinado exclusivamente, a la cata de cada una de las propuestas de las distintas Denominaciones de Origen que operan en la isla de Tenerife.

Con este espacio, el Cabildo de Tenerife reafirma su apoyo al sector y en la apuesta indiscutible por la calidad de los vinos de la isla. “Hemos ampliado el espacio destinado a nuestros vinos para poder mostrar más referencias y aprovechar con ello la visibilidad de las marcas a los expertos que van a Madrid Fusión con el propósito de encontrar nuevas propuestas”, asegura Javier Parrilla, consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, quien además añade que “la unión como estrategia principal para el futuro del vino de Tenerife, da valor propio al conocimiento, tradición, innovación y en general a todo nuestro sector primario, por ello sabemos e insistimos, en que quienes deben defender y asesorar a los visitantes del Túnel del Vino, son los expertos de cada una de las Denominaciones de Origen”.

Aarón Alonso, de D.O.P Islas Canarias -Canary Wine- y D.O Ycoden Daute Isora; Trinidad Fumero, de D.O. de Abona; Mª Paz Gil, de D.O. Tacoronte Acentejo; Oscar Rodríguez, de D.O. Güímar y Marian Fernández de D.O. La Orotava fueron los anfitriones de este enclave enológico de Madrid Fusión donde defendieron y expusieron las 70 referencias que, junto a cinco vermuts de cuatro bodegas, configuraron la representación del vino de Tenerife en este congreso.

Aarón Alonso, quien agradece el despliegue, selección, gestión y organización del gran grupo humano que se ha desplazado con Tenerife, destaca que, “el poder lograr aumentar el número de referencias con respecto al pasado año ha sido favorable para mostrar más bodegas de la isla” y sobre el formato del Túnel del Vino opina que “poder sentar a las personas es la mejor forma de poder mostrar y trabajar bien”.

Marian Fernández Hernández, del departamento técnico y de promoción del Consejo Regulador de Valle de La Orotava, hace un balance de los tres días en Madrid Fusión y destaca que “esta edición ha salido todo estupendo. Hemos podido dar representación a los vinos de la isla como se merecen y eso se lo debemos al Cabildo de Tenerife por habernos dado el lugar correspondiente para poder hacerlo. El túnel ha sido un éxito absoluto y creo que en las ponencias se ha podido mostrar también las características que nos hacen singulares”.

Para Trinidad Fumero, técnica del Consejo Regulador de la DOP Abona, participar Madrid Fusión es un reto, “llevamos varios vinos que nos identifica dentro de la comarca, vinos de altura, donde encontramos Listán Blanco de 1.400 metros de altitud, ecológicos, malvasías, verdellos”. Fumero reflexiona sobre el público que visita el túnel para descubrir los vinos de Tenerife, “Sorprenden los blancos y tintos. Hay personas que durante muchos años vienen a nuestro estand para que les hagamos partícipes de nuestras cualidades y diversidad. Hablar de volcánicos y prefiloxéricos no deja de asombrar” y concluye afirmando que “venir a Madrid Fusión es una apuesta definitiva”.

Tras la experiencia en Madrid, María Paz Gil, gerente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Tacoronte Acentejo, explica que en estos encuentros, se da a conocer a la comarca, así como al paisaje vitivinícola y la importancia que tiene el sector para mantener los espacios verdes de la isla “los viticultores son los auténticos jardineros de nuestro paisaje y se demuestra con la elaboración de los vinos que se traen a este tipo de encuentros donde se engloba, en una copa, una cantidad de emociones que somos capaces de transmitir”. Asimismo, Gil explica que con este despliegue de esfuerzo comunicativo “trabajamos para que nuestras 33 bodegas, 1.100 viticultores de la comarca y las 900 hectáreas de cultivo avancen y con ello, seamos capaces de diferenciarnos más”.

Óscar Rodríguez, gerente del Consejo Regulador de Valle de Güímar, indica que “es un placer compartir con el Cabildo las particularidades que tiene la isla y sus vinos. Hemos podido hablar de la diversidad y de las distintas sensaciones que transmiten nuestros vinos, combinados con un elemento inseparable como es la gastronomía”. Desde el punto de vista de la experiencia en esta vigésima edición, confirma que ha sido positivo “dar a conocer nuestra diversidad, paisaje, suelos y valorar nuestras variedades prefiloxéricas para que todo el mundo pueda apreciar la diferenciación de nuestros vinos gracias también al equipo gastronómico con el que trabajamos”.

La programación de la segunda edición de Madrid Fusión Wine Edition siguió una estructura de mañana y tarde. Las mañanas contaron con sesiones teóricas, ponencias, mesas redondas, conversaciones con productores y presentaciones que proporcionaron una visión amplia e interesante de lo que está sucediendo en el mundo del vino.

“Hemos ubicado al vino de Tenerife donde corresponde, en la primera línea mundial, donde la unión que supone este espacio en el sector primario de la isla tendrá su retorno, no solo publicitario, sino también en la economía, en la tranquilidad y en la confianza empresarial que requiere el sector primario en estos momentos”, concluye Parrilla.