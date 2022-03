Los canarios José Padilla y Unahoramenos pasan el primer corte de los XXV Premios Max

El dramaturgo tinerfeño José Padilla. / Pati Díaz

Los XXV Premios Max de las Artes Escénicas, que organiza la Fundación de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), dieron a conocer este martes las candidaturas que optan a ser finalistas de sus 20 categorías. En esa relación, en la que hay 179 espectáculos, elegidos entre 449 inscritos, no falta la presencia canaria.

Papel, una obra sobre el acoso escolar escrita y dirigida por el tinerfeño José Padilla (Santa Cruz de Tenerife, 1976), que escenifica la compañía Ventrículo Veloz, es candidata a Mejor espectáculo para público infantil, juvenil o familiar, así como a Mejor labor de producción. En esta última modalidad también está como aspirante Moria, de la compañía grancanaria Unahoramenos, que, a través del teatro inmersivo, narra el drama de las migraciones.

Clara y el abismo, otra producción de Unahoramenos dirigida, al igual que Moria, por Mario Vega (Ingenio, Gran Canaria, 1976), opta a Mejor espectáculo musical o lírico. Se trata de un texto del uruguayo Gabriel Calderón, que aborda los últimos instantes de una mujer enferma de cáncer que repasa su existencia.

Tras esta primera fase, un tribunal formado por los tres presidentes de los jurados territoriales, cuatro personalidades de las artes escénicas y un miembro del comité organizador, será el encargado de decidir los finalistas de las 20 categorías.

Por ejemplo, en la de Mejor espectáculo de teatro, informa Europa Press, hay una veintena de propuestas: Acampada, de El Pont Flotant; Antígona, de El Desván, Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y Teatro Español; Antonia, de Javier Liñera; Canto jo i la muntanya balla, de La Perla 29; De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda, de Teatre Nacional de Catalunya; Descendimiento, de Teatro de la Abadía; El alimento de las moscas, de Kabia Teatro, y El diablo en la playa, de Vallés & Patiño.

El último Tarzán, de Companyia Hongaresa; Elektra.25, de Atalaya Teatro TNT; Instrucciones para caminar sobre el alambre, de Cuarta Pared (Acción Escénica); L’abraçada dels cucs, de Cactus Teatro; La panadera, de Iria Producciones y CDN-INAEM; M’hauríeu de pagar, de Atrium; O Charco de Ulises, de Centro Dramático Galego; Red, de Associació Civil Teatre Akadèmia, Shock 2 (La tormenta y la guerra), de CDN-INAEM; Talaré a los hombres de sobre la faz de la tierra, de María Velasco; Turistas, de Meridional Producciones, y Una noche sin luna, de La Rota Producciones, Concha Busto y Barco Pirata, completan los candidatos en esta categoría.

En cuanto a Mejor espectáculo de danza, los candidatos son Acciones sencillas, de Jesús Rubio Gamo; Adama, de Mario Bermúdez Gil; Al igual que tú, de Compañía Eva Yerbabuena; Baile de bestias, de Compañía de Danza Jesús Carmona; Bogumer (o hijos de Lunacharski), de Vero Cendoya Cía; CreAcción, de Metamorphosis Dance; Debajo de los pies, de Eduardo Guerrero, DeMente, de Fran Sieira; El maleficio de la mariposa, de Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, y Entre hilos y huesos, de Daniel Doña Compañía y Teatros del Canal. Al igual que FAM, de Les Impuxibles; Four Seasons, de caraBdanza; IGRA, de Korsia y La Condesita de Conde Duque; In the still of the night, de Goldenlac Producciones y Espectáculos; La voz eterna, de LaMov Ballet; Lo(W) Cos(T) por bailar, de Compañía de Danza Fernando Hurtado; Made of Space, de GN|MC Guy Nader|Maria Campos; Migrare, de Maduixa Teatre; Somos la guerra, de Asociación Danza La Pharmaco y La condesita de Conde Duque, y Vuelta a uno/Fragmento de Trilogía sobre la guitarra, de Compañía Rocío Molina.