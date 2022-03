Tenerife despierta el apetito en Madrid Fusión

Tenerife incrementará este año su presencia en el Congreso Internacional de Gastronomía Madrid Fusión 2022, que se celebra desde hoy hasta el miércoles. Con un espacio de 200 metros cuadrados, es el mayor expositor de esta feria, en el que estarán implicados más de 70 profesionales entre chefs, reposteros, artesanos y bodegueros que darán a conocer las singularidades de los productos de la isla y su cocina. Pedro Martín, presidente del Cabildo, ha señalado que este año se ha querido contar con profesionales del mundo de la gastronomía, del sector primario y de la artesanía pero también con ayuntamientos como los de Santiago del Teide y Adeje y una representación de la Comarca del Noroeste de Tenerife, que se han sumado a este escaparate mundial que es Madrid Fusión, donde se aborda la tradición y la vanguardia.

Desde la corporación insular también se han aunado las áreas de Turismo y Agricultura, que dirigen David Pérez y Javier Parrilla, que representan a unos sectores estratégicos y que es necesario que “vayan de la mano para que la actividad siga creciendo. Si con ello conseguimos fortalecer al sector gastronómico y al primario estaremos en el bueno camino”, desea Martín, quien estará presente hoy para inaugurar el stand.

Para David Pérez la isla volverá a crecer en esta edición y este año lo hace a través del talento: “aumenta ocupando varios espacios, en el equipo desplazado, en el número y diversidad de actividades, en incluir por primera vez a estudiantes en el congreso, la artesanía también se estrena en Madrid Fusión y la presencia de la gastronomía de nuestras comarcas y municipios”.

Por su parte, Laura Castro, directora insular de Turismo, ha señalado que “Madrid Fusión es una gran oportunidad para para defender lo que significa ser de mar, ser de volcán, ser de paisaje, y toda nuestra cultura y tradición”. Mientras que Parrilla destacó que esta acción tendrá “su retorno, no solo publicitario, sino también en la economía, en la tranquilidad y en la confianza empresarial que requiere el sector primario en estos momentos”.

Destacan las ponencias de Braulio Simancas, chef de Silbo Gomero (La Laguna), sobre los pescados, moluscos y crustáceos de las aguas de Tenerife y de Rosalía Díaz, de Qapac (Arona) quien disertará sobre esta joya de la gastronomía, que es la papa canaria, y sus orígenes en el país que vio nacer a esta cocinera, Perú.

Pero si hay algo que despierta emociones es el espacio de Tenerife, donde de la mano del chef ejecutivo Juan Carlos Clemente se pueden degustar a lo largo del día desayunos, almuerzos, meriendas y coctelería. Clemente va a acompañado de un equipo de lujo: Judith Pérez (profesora del IES Punta Larga); Iván Casimiro (Mirador de Garachico); Beatriz Pitti (coctelera); Jesús Camacho (Donaire); Mario Javier y Luis Fabián Torres (El Calderito de la Abuela); Seve Díaz (El taller de Seve Díaz); Cristo Manuel Corona (coctelero); Josué Mendoza (asesor de Volcano Teide); Diana Marcelino (El secreto de Chimiche); Isidro Álvarez (El Rincón de San Diego); Víctor Darwin (El rincón de Abu); Jesús Manuel Marrero (El Ancla); Teresa Mesa (Catering Gomeralia) y Dulce María Acevedo (Finca la Calabacera).

Por las manos de todo este equipo pasarán productos como la papa, la batata, los berros, la sama roquera, la vieja jareada, el atún, el aguacate, el conejo, el chicharro, el queso de cabra, el pulpo, el cochino, la cabra, las frutas tropicales, las mieles y mucho más. Todo para demostrar que Tenerife hay buen producto y buena cocina que disfrutar.

El II Concurso Nacional de Mojos Armonizados con Vinos de Tenerife, que patrocina también el Cabildo Insular, se celebrará el miércoles en Ifema y ya tiene sus finalistas. Se trata de Luis Ángel Pérez, jefe de cocina de Yakitoro; Manu Liria, cocinero restaurante Mojo 3.0; Diana Marcelino, jefa de cocina El Secreto de Chimiche; Carlos García, chef y propietario de Dexcaro; Nacho Garbayo, cocinero Sueños de Cocina y Andrés Rengel, de Mediterráneo Culinary Center. Habrá dos premios: Mejor mojo y Mejor plato armonizado con vinos de Tenerife.

Cerca de 40 referencias se podrán degustar en El túnel de los vinos

Cerca de 40 referencias, que abarcan a todas las DO que hay implantadas en Tenerife, se podrán degustar en el denominado El Túnel de los Vinos, donde además se facilitará información detallada de las diferentes características de cada uno de ellos. Bodegas de las DO Ycoden Daute Isora, Tacoronte-Acentejo, Valle de la Orotava, Abona, Valle de Güímar y la DOP Islas Canarias estarán presentes con su amplia variedad de vinos. También en el espacio Wine Edition, Tenerife estará presente en la inauguración del mismo con una cata magistral con los grandes Vinos de Tenerife, a cargo de David Seijas, ex sumiller de El Bulli, y María Hontoria del Cabildo de Tenerife. Aquí los asistentes podrán descubrir algunos de los vinos más cotizados que elaboran bodegas como Envínate, La Araucaria, Viña Gómez, Tajinaste, Cráter y Altos de Trevejos.