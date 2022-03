Martín Berasategui y Pitu Roca, máximas distinciones de la Academia Internacional de Gastronomía

Martín Berasategui. DA

La Academia Internacional de Gastronomía (AIG), que preside Rafael Ansón, ha dado a conocer sus Premios 2022, que reconocen la labor de los mejores profesionales del sector a nivel mundial. En esta edición, el chef Martín Berasategui y el jefe de sala y sumiller Pitu Roca han conseguido la máxima distinción.

Los reconocimientos en esta edición han sido para Martín Berasategui, quien ha recibido el Grand Prix de l’Art de la Cuisine, que solo ha sido concedido a nuestro país con anterioridad a Toño Pérez, Ángel León, Joan Roca, Santi Santamaría, Ferran Adrià y Juan Mari Arzak. El chef vasco cuenta con 12 estrellas Michelin, y dos de ellas en el M.B, de The Ritz Carlton Abama, en Guía de Isora. La otra máxima distinción ha sido para Joan Roca, quien ha recibido el Grand Prix de l’Art de la Salle, que ganó por primera vez para España Juli Soler, y que recibieron Pedro Monje y Abel Valverde.

Roca, desde su trabajo como sumiller en El Celler de Can Roca, es un ferviente defensor de los vinos canarios.Pero no son los únicos representantes españoles entre los galardonados. La cocinera Lucía Freitas ha recibido el Prix Au Chef de l’Avenir. Chef propietaria del restaurante A Tafona y de la Barra Gastronómica Lume, con una Estrella Michelin y dos Soles de la Guía Repsol. Es presidenta de Honor de WIG (Women in Gastronomy, Japón). Apuesta por una alta cocina dirigida hacia un camino de regresión, de vuelta al origen de la mano de la tecnología y de la innovación. Cultiva su propia huerta e investiga constantemente en el mundo verde y en los cromatismos vegetales. Trabaja de la mano de mariscadoras, pescadoras y productores locales para la elaboración de sus menús y de nuevas recetas.

Jordi Butrón es el nuevo Prix au Chef Pâtissier. Director, creador y alma mater de EspaiSucre (Barcelona), el primer restaurante de postres del mundo y la primera escuela con una formación específica en pastelería de restaurante, que inauguró el año 2000. En EspaiSucre Butrón creó el Método Espaisucre, que une sus dos grandes pasiones la enseñanza y la pastelería.

Hasta ahora, solo un canario ha sido reconocido por la AIG. Se trata de Juan Carlos Padrón, de El Rincón de Juan Carlos (Adeje), quien fue distinguido en 2016 como Chef de l’Avenir, que le entregó Rafael Ansón.