‘La opción cero’, del cineasta cubano Marcel Beltrán, gana MiradasDoc

Mohamed Saïd, miembro del jurado, entregó el premio a Manuel Muñoz, asesor de montaje de ‘La opción cero’. / DA

La coproducción de Cuba, Brasil y Colombia La opción cero, de Marcel Beltrán -sobre un grupo de migrantes cubanos en un campamento improvisado por Cáritas en Ciudad de Panamá, que usan sus teléfonos móviles para grabar y transmitir por redes sociales momentos íntimos de su paso por la Selva del Darién-, ha obtenido el Premio del Jurado al Mejor Documental del XV Festival y Mercado Internacional de Cine Documental de Guía de Isora, MiradasDoc, que este sábado celebró su gala de clausura.

El galardón, dotado con 6.000 euros, fue otorgado por un jurado compuesto por José Rodríguez, Joana Sousa y Mohamed Saïd Ouma, al ser un film que retrata las desgarradoras experiencias de personas que atraviesan situaciones precarias en busca de una vida mejor.

La producción checa Love, Dad, de Diana Cam Van Nguyen, sobre los lazos y las brechas entre una hija y su padre, recibió el Premio al Mejor Cortometraje Documental, dotado con 2.500 euros. La película participó en Anidoc Sur en 2020. El jurado quiso reconocer con una mención honorífica a In Flow of Words, de Eliane Esther Bots.

DOMBÁS

El largometraje francés Trenches, de Loup Bureau -un relato de plena actualidad rodado en Dombás (Ucrania)-, recibió el Premio a la Mejor Ópera Prima, dotado con 4.000 euros, de un jurado compuesto por Javier Angulo, Lur Olaizola y Tania Valette. El cineasta se halla ahora en plena zona de guerra y pidió al festival que transmitiese al público que sepa valorar el testimonio que muestra los terribles acontecimientos que está viviendo el país.

La coproducción entre Líbano, Francia y Catar de Abdallah Al-Khatib Little Palestine (Diary of a Siege) se hizo con una mención especial.

El cortometraje Descartes, de Concha Barquero y Alejandro Alvarado -que desvela los restos del montaje de la película censurada Rocío, cobrando vida en la pantalla de Filmoteca Española 40 años después-, se alzó con el Premio al Mejor Documental Español, dotado con 4.000 euros.

EL MERCADO

En la edición en que MiradasDoc Market ha conseguido un récord de reuniones de negocios, el Premio MiradasDoc Desarrollo, dotado con 3.500 euros- fue a parar al proyecto DocSur de Uganda y Sudáfrica The woman who pocked the leopard, de Patience Nitumwesiga, producido por Rosie Motene.

El Premio Afrolatam, que ofrece la asesoría de un año en producción y distribución a cargo de Claudia Rodríguez, de Preciosa Media, fue para Afromilonga, que rodarán Alejandro Espolsino, María Eugenia Lombardi, Mawete Paciencia y Leticia Rodríguez Taboada, con la producción de 80 Mundos SRL (Argentina), Cadencias (Uruguay), Obelisco Films (Angola) y Visual Works Africa (Kenia).

Los proyectos de DocSur The Vanished y Buscando las palabras han recibido el Premio DocMontevideo, que consiste en la oportunidad de participar en las reuniones one to one del mercado de 2022, que se celebrarán en Uruguay. Además, The Vanished (Chile, Bélgica, Holanda y Suiza), de Sophie Chevalier-Zeballos y Omar Zeballos, obtuvo el Premio de Distribución Treeline, otorgado por Elena Mera, que consiste en dos sesiones de asesoramiento. Buscando las palabras, de Joel Stängle, obtuvo asimismo el galardón de DocsMX, que ofrece una estancia en el laboratorio vinculado con el certamen mexicano. También el proyecto Un hogar sin armarios, de Eduardo Cubillo, recibió el premio de DocsMX.

El Premio SAP Ficcali, consistente en un Beca Ibermedia para la participación en el salón de productores del Festival de Cali, fue a parar a los proyectos Carmela y los Caminantes -un film ecuatoriano de Esteban Coloma y Luis Herrera- y Carabalí -del mexicano Medhin Tewolde Serrano, quien también ganó el Premio Diáspora Conecta, que consiste en participar en el Laboratorio Roteiro de la Diáspora que se llevará a cabo en 2022-. El Premio Durban Film Market lo recibió el proyecto de DocSur The Camera Never Cries, que dirigirán Elsadig Abdelgayoum y Abuzar Adam.

El Premio Docsp fue para la coproducción de Brasil y Guinea Bissau Minha Carne Sabe, de Zica Pires, y Simone Giovine, un proyecto Afrolatam, mientras que el Premio Miradasdoc-Subbabel para el subtitulado de una película recayó en el proyecto DocSur La fábula de la tortuga y la flor, de Carolina Campo Lupo.

EL MERCADO DEL FESTIVAL PREMIA A ‘THE WOMAN WHO POCKED THE LEOPARD’, SOBRE EL ACTIVISMO HOMOSEXUAL Y FEMINISTA EN UGANDA

El jurado compuesto por Lisandra Rivera (Encuentros del Otro Cine (EDOC), Ecuador), Luis González Zaffaroni (DocMontevideo, Uruguay) y Gloria Luz Arenas (Caracol Televisión, Colombia) otorgó el Premio MiradasDoc Desarrollo a The woman who pocked the leopard, que relata la vida de una antropóloga médica ugandesa activista por los derechos de los homosexuales, que, aunque teme por su vida, emplea la rudeza radical y tácticas de resistencia para hacer frente a la opresión