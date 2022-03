Las orquestas canarias, ante el regreso de las verbenas: “Volverá a sonar Marejada”

Nueva Línea es una de las orquestas canarias que aplaude el fin de las restricciones y el regreso a los escenarios

“Mi castigo fue quererte, mi pecado conocerte…”. Pocas canciones como Marejada animan más una verbena o una actuación de Carnaval. “Es una de las que siempre nos piden”, afirma Sheila, una de las componentes de Nueva Línea, una de las orquestas canarias que, con el fin de las restricciones, regresarán a actuar con normalidad. “Notamos que la gente quiere volver a disfrutar”, afirma. Razón no le falta.

Nueva Línea es un grupo musical compuesto, en su gran mayoría, por mujeres, el único componente masculino, José, toca el saxofón. No es habitual que entre las orquestas canarias aparezca un grupo de mayoría femenina: “Cuando llego la pandemia intentamos no parar, con nuevos temas, grabando vídeos y dando vida a nuestras redes sociales. Estamos en un mundo de hombres y a las mujeres nos cuesta más entrar”.

A diferencia de lo que ha podido suceder con otros sectores, como los deportes o el cine, en los que los espectadores mostraban cierto temor a disfrutar del espectáculo in situ, en el caso de las verbenas y bailes populares se antoja que será todo lo contrario: “Notas que la gente tiene ganas de bailar, de estar al aire libre y compartir momentos con tu barrio o tu pueblo”.

Nueva Línea está compuesta, mayoritariamente, por mujeres

Preguntada por cuál es el tema que sabe que les pedirán desde el primer momento, lo tiene claro, porque es un clásico del repertorio de las orquestas canarias: “Marejada o Que levante la mano siguen sonando porque la gente se sigue emocionando con ellas. Siempre estarán ahí”.

José Marrero, además de saxofonista de Nueva Línea, es el encargado de llevar todo el tema de contrataciones del grupo. Una vez se supo que las restricciones llegaban a su punto y final, el teléfono volvió a sonar: “Empiezan ya a llamar de cara al verano, algo que supone una alegría tras la pandemia”.

Es cierto que a otras muchas orquestas canarias el COVID prácticamente las paralizó por completo, pero en este caso, más enfocado al concepto de grupo musical, lo mantuvo más activo: “Nueva Línea está muy presente en todas las redes sociales y en Youtube, hemos logrado hacer vídeos y apostamos por los temas propios. Creo que necesitamos tener originalidad, no solo versiones”.

La Wamampy es una de las orquestas canarias más populares

“Cuando me enteré, se me saltaron las lágrimas de la emoción”

Enrique Prieto, alma máter de la célebre Orquesta Wamampy no lo ha pasado bien los últimos meses. La pandemia “paró todo” y dejó al grupo “teniendo que pagar unos créditos por equipos de sonido adquiridos sin recibir ayudas”. Enrique admite que, personalmente, lo ha pasado “bastante mal”.

Si hablamos de orquestas canarias tenemos que hacerlo de esta formación que nació en 1989, cuando llevó a cabo su primera actuación en el pueblo gomero de Tejiade: “Ahora vemos un poco la luz de poder comenzar a trabajar recuperando algo de lo perdido. Son más de 30 de Orquesta Wamampy, que es una empresa, pero también es una familia”.

En invierno las orquestas canarias no tienen el trabajo que tienen en verano, algo que provoca que la mayor parte de sus integrantes tengan también otro trabajo: “No podíamos acogernos a ninguna ayuda pública, por lo que nos agarramos a los otros trabajos que tenemos”.

Como en el caso de Nueva Línea, cuando se anunció el fin de las restricciones, las llamadas para cerrar contrataciones llegaron. Enrique recordó los dos últimos años de pandemia: “Recibí un mensaje contándomelo y no me lo creía. Escribí a Casimiro Curbelo, que me lo confirmó. Casi me eché a llorar, porque son 32 años dedicados a la orquesta, en la que trabaja mi hijo y mi sobrino. Es un alivio muy grande”.

El 15 de abril, en Playa Santiago, tendrán su regreso: “Nos tenemos que poner las pilas a trabajar en el cuarto de ensayo. Saldremos un poco como si fuera la primera vez y con muchas ganas”.

Como en el caso de Nueva Línea, Enrique sabe cuál será la canción que, seguro, le van a pedir: ” Nuestra canción bandera es La Gomera es , pero Marejada la piden muchísimo. Lo que no hacemos es meternos en temas de Reggaeton y demás. Tenemos un lema: “Toca sencillo y llenarás el bolsillo“.

Marejada, la historia de la canción más popular de las orquestas canarias

En el segundo álbum del cantante venezolano Roberto Antonio, Luis Alba, uno de sus compositores, quiso dedicar un tema a una de las mayores pasiones del artista: el mar.

“Cuando me la iba a mostrar, le comenté que estaba en la playa y una ola se llevó todas mis cosas. Y me dijo que eso era una marejada, que ese era el nombre que tenía para el tema. Por eso habla de la marejada que llega a mi vida y se lleva todo”, desveló a DIARIO DE AVISOS.

En palabras de Roberto Antonio, Marejada es la historia del “amor de una mujer que desesperadamente sigues amando y que se llevó todo, pero le hablas con amor y respeto engrandeciendo ese sentimiento mutuo”. Para Antonio, la verdadera clave del tema es que “si estás sentado es imposible no levantarte para ponerte a bailar” una vez la escuchas.