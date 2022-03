Acabó la espera: los bailes de magos y las verbenas vuelven a Canarias

Baile de Magos de Santa Cruz de Tenerife 2019. DA

Las fiestas populares y las verbenas vuelven a Canarias y con ellas, tras dos años sin celebrarse por la pandemia, Santa Cruz de Tenerife recuperará en este 2022 su emblemático baile de magos por las Fiestas de Mayo. Así lo ha confirmado el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, quien destacó que “la normalidad en la realización de nuestras fiestas la queremos producir con las Fiestas de Mayo”, antes incluso de Carnavales, “recuperando cosas que hace dos años que no se celebran, como el baile de magos”.

Una cita muy esperada en el calendario chicharrero que tiene lugar en la noche del 2 de mayo y que en este 2022 el Ayuntamiento va a recuperar “por primera vez desde las Fiestas de Mayo de 2019, con la totalidad del aforo que tienen las calles de La Noria, la plaza de La Concepción y la calle Nifú-Nifá”, indicó Bermúdez.

En concreto, el alcalde explicó que “vamos a meter en torno a unas 800 o 900 mesas, y la idea es recuperar el baile de magos con el mismo número de personas con que lo hicimos anteriormente. No sé si tendremos que llevar mascarillas o no, pero iremos ataviados, como siempre hemos exigido, de magos y magas, y nos distribuiremos en las mesas”.

En este sentido, destacó que la celebración del baile de magos “va a ser absolutamente normal” y que, en principio, “no prevemos ningún tipo de restricción” más allá de la posible mascarilla. “Si en las fallas de Valencia la única restricción es la mascarilla, y no hay otra en la calle, pues el baile de magos, que además está acotado porque no permitimos entrar en el recinto si no se va vestido de mago o maga, prevemos que se podrá celebrar como siempre”, añadió.

Aún así, el regidor local puntualizó que “puede ser que las mesas tengan un aforo máximo de 12 personas por mesa, que es lo que ahora tenemos en la hostelería, o puede ser que llegado ese momento el Gobierno haya retirado esa restricción, pero seguro que como mínimo serán esas 12 personas por mesa”.

Pero el baile de magos no será lo único que se recupere para las Fiestas de Mayo de este 2022. Así, otra de las iniciativas “que vamos a recuperar, y que tampoco se hace desde 2019, es el escenario, que vuelve a su sitio tradicional”, es decir, “el escenario principal será en la plaza de la Candelaria, como se hizo en mayo de 2019”, señaló el alcalde, donde, además, se volverá a celebrar también “la elección de la reina de las Fiestas de Mayo”. Y a todo esto hay que sumar que la Exposición de Flores, Plantas y Artesanía Tradicional Canaria también volverá a su ubicación tradicional en el parque García Sanabria de la capital.

Las verbenas vuelven a Canarias

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este martes que Canarias elimina todas las restricciones el jueves, en Consejo de Gobierno. Se trata de todas las restricciones asociadas a la pandemia de coronavirus que se aprobaron siguiendo los criterios técnicos. “No es el fin de la pandemia, claro que no, permaneceremos vigilantes”, ha indicado en el discurso del ‘Debate sobre el Estado de la Nacionalidad’ en el que ha precisado que la suspensión es “temporal” porque si las circunstancias empeoran se podrán reactivar.

Con el levantamiento de las restricciones anunciada por el presidente regional, los ciudadanos podrán volver a reunirse en grupos que superen las 12 personas, no habrá un horario fijo de cierre para establecimientos, actividades y el ocio nocturno, donde, además, no habrá limite de aforo. Asimismo, como ya hemos apuntado, las verbenas vuelven a Canarias, al igual que las fiestas y otros eventos populares. Y, por último, los campamentos infantiles y juveniles, así como las actividades deportivas y culturales, no tendrán restricciones de aforo.