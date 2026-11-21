Súbitamente, y tras una de las temporadas de calmas en el Atlántico que tanto ayudan en los meses finales de cada año a multiplicar el dramático tráfico de seres humanos que durante décadas ha protagonizado la llamada Ruta Atlántica, la ingente llegada de cayucos a El Hierro se ha interrumpido desde el pasado lunes. La clave está en Senegal, de cuyas costas parten ahora la inmensa mayoría de estas embarcaciones precarias que con suerte acaban en las Islas, pero este parón se antoja un mero espejismo, como sostuvo ayer la presidenta de la Asociación de senegaleses Diapo Tenerife.
En declaraciones recogidas por Europa Press, Awa Diop Pathe Ndiaye dejó bien claro ayer que la emigración senegalesa va a proseguir con fuerza durante las próximas semanas o meses hacia El Hierro pese al frenazo puntual de los últimos días a raíz de los controles en la costa de la Armada, debido a la falta de expectativas económicas y sociales que hay en el país africano. “Es llegar o morirse”, resumió al describir por qué, especialmente entre los jóvenes senegaleses, existe el deseo de subirse al cayuco y abordar la ruta migratoria más letal del planeta, una travesía de entre ocho y diez días que acaba, si la navegación es favorable, en la Isla más occidental del Archipiélago.
En esa línea, Awa insiste en que la gente “ya no tiene miedo de morirse” pese a que conocen lo “peligroso” de la ruta y piensan que como “tarde o temprano” las personas mueren, lo mejor es intentar conseguir un “futuro” para su familia y “subir a una patera [cayuco es en realidad una palabra de origen taíno, el pueblo que habitaba el Caribe cuando llegó Colón, pese a lo cual se ha popularizado en España para referirse a estas lanchas africanas que pueden acoger a muchísimas más personas que una patera]”.
Awa, radicada en Tenerife desde hace más de 30 años, indicó además que todos los senegaleses que emigran “buscan una vida mejor, buscan oportunidades de trabajo y futuro un poco más seguro” pero aclara que “no todos salen con el mismo motivo”. Detalla igualmente que uno de los principales sectores económicos del país es la pesca artesanal, pero está afectada por la sobrepesca que practica la flota extranjera, lo que dificulta y disminuye las capturas de los pescadores locales, con un impacto directo en la dieta. Recordar que los primeros responsables de esta esquilmación de recursos fue la Unión Europea, pero ahora lo es China.
No obstante, también “faltan empleos” en muchos otros sectores económicos y hay “falta de oportunidades”, hasta el punto de que muchos migrantes que llegan a Canarias “vienen con títulos” formativos y “dicen que no pueden desempeñar su labor dignamente en Senegal”, añade Awa. Aún así, “lo peor”, comenta, es la “presión familiar y social” porque quien logra “éxito” y logra ayudar a su familia, envía dinero o reforma la casa de sus padres, se convierte en un “efecto llamada” para el resto.
“Los propios padres empujan a salir a sus hijos para copiar al vecino”, indica nuestra vecina, poniendo como ejemplo una foto de un joven frente a un edificio iluminado en plena noche o el que se saca una dentro de un centro comercial comprándose unos tenis de marca.
Lo peor de todo es que, como añade Awa y pese a que de largo los senegaleses son los más integrados históricamente en nuestra Isla entre todos los subsaharianos, detectan ahora y por primera una cierta “estigmatización” hacia la comunidad ya asentada en el Archipiélago.