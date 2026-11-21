“Cuando el odio se convierte en sentido común, las respuestas individuales no son suficientes: por eso es importante este encuentro”. Así reivindicó ayer Silvia Zelaya, doctora en Antropología y docente, la necesidad de celebrar el I Congreso-Encuentro Antirracista de Canarias, que congregó durante toda la jornada en la Universidad de La Laguna (ULL) a colectivos sociales, militantes antirracistas, representantes del ámbito académico e instituciones.
Once charlas y seminarios pusieron sobre la mesa la necesidad urgente de comprender, reconocer y combatir un sistema estructural e institucional de violencia y exclusión en las Islas, así como de sentar las bases de una Agenda Antirracista compartida para Canarias.
La primera edición de este encuentro, organizado por la Fundación Fundec, nace en un contexto global marcado por la proliferación de ideas y discursos de odio que, aunque presentes desde la configuración de las sociedades occidentales actuales, se expresan cada vez con mayor impunidad.
“Ahora ya no da vergüenza decir en voz alta lo que antes se negaba. Los discursos de odio ya no están en los márgenes: están en los parlamentos, en las redes, en las conversaciones cotidianas o entre nuestro alumnado” alertó Zelaya al inicio del congreso.
El racismo en Canarias no comienza con la migración, “sino que se funda con la conquista y aparece, sobre todo, en los discursos de una canariedad hegemónica construida desde sus élites, que se define frente a quienes llegan”. En este contexto, la antropóloga destacó la condición del Archipiélago como “territorio africano integrado política y económicamente en Europa”, que actúa como frontera con el continente vecino. Una frontera que no termina en la costa, sino que se adentra en los territorios y continúa en los controles policiales por perfil racial, las trabas para empadronarse, las dificultades de acceso a la vivienda y al trabajo y la sospecha permanente sobre determinados cuerpos.
Fronteras mortales
En relación con la situación de El Hierro y las llegadas migratorias, advirtió del peligro de que el abandono institucional en materia de acogida termine convirtiéndose en odio contra quienes llegan, en lugar de traducirse en exigencias a quienes toman las decisiones. También defendió la necesidad de romper con el lenguaje de la “crisis” y la “emergencia”, pues “en todo caso, la crisis la provocan unas políticas migratorias sumamente restrictivas y unos requisitos imposibles de cumplir”. Así, señaló que “está bien hablar de tolerancia, convivencia y diversidad”, pero el reto es que esas palabras “no convivan tranquilamente con unas fronteras que siguen matando”.
La doctora en Filosofía e investigadora Larisa Pérez recurrió al concepto de “holocausto” para vincular la “exclusión fundante” de las civilizaciones amazigh que habitaban Canarias con la deshumanización de quienes mueren en el Atlántico sin sepultura, lápida ni nombre. Frente a ello, defendió el papel de las instituciones académicas en la descolonización del conocimiento, con contenidos que reconozcan los vínculos históricos y culturales de las Islas con África y permitan identificar como parientes a quienes llegan, porque así sería “mucho más difícil dejarlo sin lápida o sin nombre”.
Por su parte, el escritor e investigador Helios F. Garcés llamó a romper el “tabú” que todavía rodea el debate sobre la raza en España y recordó el papel del país en el proyecto colonial y la configuración del capitalismo, un sistema que, a su juicio, ayuda a explicar “por qué abandona la gente sus países jugándose la vida”. Defendió un antirracismo ligado “a la lucha frente a la opresión, la explotación y la desposesión”, y no a la integración en “un sistema de injusticia”.
Frente a un modelo neoliberal que, advirtió, domestica la protesta mediante subvenciones y promesas vacías, reclamó una resistencia antisistémica que persiga la emancipación y la “liberación” tanto de las comunidades racializadas como “del conjunto de la buena gente: aquellos que tienen el corazón bien puesto y la cabeza sobre los hombros”. Una idea que conecta con el mensaje de Mba Bee Nchama, secretario del Patronato de Fundec, quien situó “el amor a estas Islas y a las personas que las habitamos” en el centro del encuentro.
Denuncian la desprotección en los centros de menores
La primera mesa redonda del encuentro, titulada Crecer sin racismo en el Día Mundial de la Infancia, reunió los testimonios de dos jóvenes, Musa Bala Yala e Ibrahima Sow, que expusieron las dificultades vividas en los centros de menores migrantes y los obstáculos para acceder a la educación. Moderado por Denise Biong, el diálogo abordó cómo la discriminación y la falta de acompañamiento condicionan su desarrollo y les obligan a madurar antes de tiempo.
“Pensamos que, cuando lleguemos, todo va a cambiar y que las cosas van a ser más fáciles. Pero muchas veces sucede lo contrario”, relató Musa, que no encontró en su primer centro el amparo que esperaba. “Un centro no es normalmente un lugar de protección”, coincidió Ibrahima, quien cuestionó las trabas para estudiar: “Dicen que te están ayudando, pero en realidad están imponiendo cómo quieren ayudarte”.
Los participantes reivindicaron el derecho a decidir sobre su futuro y a disfrutar de las mismas oportunidades que el resto de jóvenes. Biong reclamó la regularización desde su llegada y la implantación de protocolos contra el acoso escolar que atiendan específicamente al componente racial.