Canarias tiene unos 322.000 niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, con una tasa de pobreza y exclusión social que afecta al 41% de este colectivo. Ayer se conmemoró el Día Mundial de la Infancia, una jornada donde se les ha dado la voz, se han conocido sus preocupaciones y han reclamado sus derechos y su espacio en la sociedad.
Demandaron igualdad y no discriminación, medidas eficaces frente al acoso escolar, un entorno digital seguro, crear espacios seguros donde pedir ayuda, espacios accesibles e inclusivos en los centros educativos y parques infantiles, educación, vivienda y el derecho a su salud física y mental.
“Queremos espacios donde podamos expresar nuestras opiniones, compartir nuestras preocupaciones y trasladar nuestras propuestas a quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones”, señalaron.
Se dieron a conocer los resultados del proceso de escucha activa desarrollado por Aldeas Infantiles. En la lectura del manifiesto, Brahim, Carlota, Yarelin y Yara recalcaron que “tenemos derecho a crecer seguros, a aprender, a jugar, a ser nosotros mismos y a imaginar nuestro futuro. También tenemos derecho a que nuestra voz cuente”. Además, reivindicaron sus derechos, “sin importar dónde hayamos nacido, cómo sea nuestra familia o cuál no sea nuestra situación”, derechos que “se defienden todos los días”.
Sobre la protección en redes sociales, señalaron que “nos gustaría que las redes sociales y aplicaciones ofrecieran espacios diferenciados para menores y adultos”. Se mostraron favorables a “reforzar la privacidad, protegernos frente a personas desconocidas, establecer sistemas de verificación de edad en los videojuegos y limitar determinados usos de la IA”.
El acto institucional celebrado en la Universidad de La Laguna contó con la presencia del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, la directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez, o el Fiscal Superior, Jaime Serrano-Jover.
Los chicos y chicas mantuvieron una charla con Clavijo y con Serrano-Jover donde se les interrogó sobre temas tan diversos como la legislación para su protección, la defensa de sus derechos, las dificultades de la vivienda, el precio de la electricidad, el medio ambiente o la salud mental. “¿Creen que hay que poner más psicólogos en los colegios?, preguntaron”.
Sobre el acoso escolar o situaciones de vulnerabilidad y cómo conseguir que pedir ayuda sea muchísimo más fácil, Serrano-Jover, afirmó que “tenéis que ser oídos, tenéis que ser escuchados y tenéis que sentiros protegidos”.
Mientras Clavijo corroboró que “ante cualquier circunstancia deben tener un sitio donde acudir a pedir ayuda”. Y como poderes públicos “tenemos que establecer esos mecanismos y esos circuitos, incluso desde el anonimato” para ser escuchados en problemáticas como “el acoso escolar o circunstancias en casa o en el entorno”.
Tanto el Parlamento como el Gobierno tienen que velar en “prestar más atención a aquellas personas que, para ser iguales, tenemos que tratarlos diferente. Nuestra obligación es propiciar medidas correctoras para que un menor de La Graciosa o de Tenerife tengan los mismos derechos y oportunidades.
Sobre la pobreza infantil reconoció que “no conseguimos que los recursos de las familias vayan incrementándose lo suficiente como para poder tener una vida sin pasar apuros y llegar a final de mes. Aunque se han ido corrigiendo en los últimos años porque la economía ha ido mejor, tarda mucho en que esos grandes números acaben bajando a las familias. Ahí intervenimos los poderes públicos, con medida para que nadie se quede sin estudiar por su condición económica, los libros gratuitos, comedores escolares, y otros apoyos a las familias. Ha sido una gran conquista social y se va consiguiendo, pero sigue quedando gente en el camino”.
La consejera Candelaria Delgado destacó que “ustedes son los protagonistas de este día y queremos cederles el espacio porque es importantísimo hacer de nuestra infancia el centro de la acción pública”. Mientras la directora de Infancia, Sandra Rodríguez, subrayó lo importancia de “escucharles, conocer su opinión en aquello que les preocupa, que les afecta”.
Niños y niñas de Canarias entregarán sus peticiones
Unicef Canarias conmemoró hoy el Día Mundial de la Infancia con un proceso de participación denominado La Mochila de los Derechos, donde se consultó a niños, niñas y adolescentes de todas las islas sobre qué derechos deberían garantizarse mejor y qué le dirían a los tomadores de esas decisiones. El próximo día 24 varios niños y niñas entregarán estas peticiones a la Presidenta del Parlamento y la Diputada del Común.
Ayer se celebraron plenos infantiles, encuentros de consejos de infancia y actos en los que los niños, niñas y adolescentes tomaron la palabra y fueron protagonistas. Muchos centros educativos trabajaron los derechos de la infancia.
El director ejecutivo de Unicef España, José María Vera, alertó que “por primera vez en décadas, nos enfrentamos a un grave deterioro de los progresos para la infancia, que además se enfrenta a retos relativamente recientes, como el empeoramiento de su salud mental o los riesgos que se encuentran en el entorno digital. Todo ello mientras los recortes de la ayuda internacional dificultan poder dar respuesta a estos problemas. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes no son una aspiración, son una obligación”, recalcó.