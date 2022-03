Pedro Martín inauguró la Gran Cata de Vinos de Tenerife

Los vinos de Tenerife inauguraron Madrid Fusión 2022 Wine Edition con la Gran Cata Magistral a la que asistieron Pedro Martín, presidente del Cabildo de Tenerife y Javier Parrilla, consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, donde se presentaron seis propuestas de las denominaciones de origen que se dan cita dentro del territorio isleño.

Bajo el título Vinos de Tenerife, a la vanguardia de la tradición, 6 territorios, 6 autores, David Seija, bodeguero y exsumiller de El Bulli, hizo una presentación junto a María Hontoria, responsable de Enología del Cabildo Insular, con la participación de 6 bodegueros de Tenerife: Roberto Santana (Envínate), Dolores Cabrera (La Araucaria), Javier Gómez (Viña Gómez), Agustín García Farrais (Tajinaste), Lourdes Fernández (Cráter), Enrique Alfonso (Altos de Trevejos).

El presidente del Cabildo, Pedro Martín, abrió el acto agradeciendo la asistencia al público y el compromiso de los bodegueros. “Venimos a Madrid con ganas e impulso para da a conocer la calidad de nuestra gastronomía, con vinos extraordinarios de características propias que ponen de manifiesto la diversidad que ofrece el sector vitivinícola de Tenerife”, afirma Martín, quien añade que “el programa para Madrid Fusión pone de manifiesto el talento culinario de Tenerife y la calidad de sus productos y materias primas”.

“Tradición, innovación y autenticidad son las claves de nuestros vinos”, afirmó Javier Parrilla, para quien “el vino de Tenerife, unido a su diversidad, sus distintas vinificaciones y, sobre todo, en su conocimiento, da estos frutos: estar en primera línea de la gastronomía europea”, concluye.

La cata magistral comenzó con BENJE Blanco de 2020, de la Bodega Envínate, D.O. Ycoden Daute Isora. Su creador, Roberto Santana presentó este Listán Blanco, cuyo viñedo se encuentra a una altitud entre los 900 y 1200 metros, en suelos volcánicos arenosos, con algunas parcelas que cuentan con una capa superficial de picón de ceniza volcánica de la erupción del volcán Chinyero en el año 1909. Distintas parcelas con distintas orientaciones, sus viñas tienen entre 70 y 110 años a pie franco en vaso. Ha producido 1.500 botellas de 75cl. y 150 de 150 cl.

La cata siguió con Paisaje de las Islas, de Bodega Tajinaste ( D.O.P. Islas Canarias). Este blanco de Cosecha 2021 procede de viñedos de Malvasía Aromática en espaldera con formación en cordón Royat y de Marmajuelo en parral bajo. La vendimia se realiza utilizando pequeñas cajas de 15 kg. con el fin de garantizar que la uva llegue en las mejores condiciones a la bodega. Por su gran potencial gastronómico, su enóogo, Agustín García Farráis, recomienda el maridaje de este vino excepcional con propuestas de pescados, arroces, pastas, sushi y cocina oriental en general.

Farráis se siente satisfecho con la presentación ante los profesionales de esta selección de vinos porque “tuvimos un público muy profesional e interesado en conocer en profundidad nuestros vinos, además hemos recibido numerosas felicitaciones durante toda la jornada por la calidad de los vinos de Tenerife, por nuestra diversidad y por la puesta en escena que se ha hecho en el pabellón de vinos de Madrid fusión. Sin duda, un evento espectacular”, concluye el bodeguero.

Cráter “El Joven”, de la Bodega Cráter (D.O. Tacoronte-Acentejo) es como ha llamado Lourdes Fernández a este listán negro de 2021 que busca la expresión de los vinos del año en la zona de Tacoronte-Acentejo, interpretando los pequeños viñedos en bancales, orientados a la zona norte de la isla y respetando la identidad propia de la uva. Durante la elaboración no utiliza barrica para no desvirtuar en ningún momento la expresión natural de la uva, el carácter joven y frutal, pero sí se realiza una crianza durante aproximadamente 3 meses sobre lías, a fin de obtener un vino joven tradicional con mayor expresión y disfrute en boca.

Javier Gómez, de Bodega Viña Gómez, D.O. Valle de Güimar, presentó su 1400M Blanco cosecha 2020 que nace bajo el cielo del Valle de Güímar. Este vino está elaborado con uva 100% Listán Blanco de Canarias cultivada a 1.400 metros de altura en viñas centenarias y a pie franco, situadas en el paraje conocido como Las Dehesas. Con un volumen de producción de 1.333 botellas, se complementa muy bien con todo tipo de pescados, sushi, marisco y arroces.

Gómez asegura que esta presentación ha sido una experiencia gratificante, “poder poner tu producto en un evento del nivel de Madrid Fusión y estar aquí dando a conocer la viticultura de la isla, es muy positivo para que el público entienda la dificultad y esfuerzo en nuestras viñas y puedan ver todo el trabajo que hay detrás de cada uno de nuestros vinos, saber que cada vino además expresa un paisaje”.

Dolores Cabrera de la Bodega La Araucaria (D.O. Valle de La Orotava) presentó un Blanco seco macerado con pieles cosecha de 2021. El viñedo se asienta en suelo pedregoso y arcilloso de origen volcánico. Su manejo se realiza en cultivo orgánico, biodinámico o equivalente. Se vendimia a mano seleccionando cuidadosamente los racimos. El mosto se macera con pieles durante 20 días. El vino resultante presenta un color dorado intenso debido al contacto con las pieles de la uva. Sensorialmente muy aromático, se aprecian desde los aromas primarios de la variedad listán blanco, hasta aromas secundarios o fermentativos y terciarios.

Enrique Alfonso, de la Bodegas Altos de Trevejos (D.O. Abona) expuso su Mountain Wine Listán Prieto. Vino tinto elaborado con cepas viejas de la variedad Listán Prieto de 2018 procedente de diferentes parcelas en el paraje protegido de Ifonche. Vendimia manual seleccionando los mejores racimos en el momento óptimo de maduración. Posteriormente, el vino se emplaza en barricas de roble francés para su crianza durante 8 meses. Un vino franco, estructurado, ligero y fresco que marida ampliamente con carnes suaves, pescados a la brasa, todo tipo de arroces e incluso muchos platos de gastronomía oriental.

Una cata a la que asistieron más de 40 profesionales del sector de la distribución, prensa y gastronomía, entre los que se encontraron grandes referentes como Isabel Mijares, enóloga que se encuentra al frente del equipo TEAM, responsables de la elaboración anual de la Guía Repsol de Vinos; Custodio Zamarra, pionero de la sumillería; Sarah Evans, periodista, escritora y expresidenta del Institute of Masters of Wine de Londres o Federico Oldenburg, periodista y editor especialista en gastronomía y vinos.