Ramis: “Si queremos optar a lo máximo, no podemos fallar”

Luis Miguel Ramis, entrenador del CD Tenerife./CD Tenerife



Dijo Juan Carlos Cordero el pasado uno de febrero que Luis Miguel Ramis es la base de este equipo. De un grupo que, poco a poco, se ha ido creyendo que este año toca soñar en grande. Ese mismo día el director deportivo blanquiazul no escatimó en elogios dirigidos al entrenador del CD Tenerife, quien mantiene latente el objetivo, utópico a principio de temporada, de ascender al club a Primera División. No obstante el propio técnico tarraconense, figura relevante del mejor Tenerife de la historia, sabe perfectamente aún no ha logrado nada. Se aferra al partido a partido, que aquí se inventó Rafa Benítez, no el ‘Cholo’ en el Atlético, y le concede todo el protagonismo a sus jugadores, por mucho que los rivales a batir sean verdaderos transatlánticos dopados, financieramente, hasta las trancas. Marzo será un mes vital para su equipo y no parece que empiece de la mejor manera perdiendo a tres titulares a causa del dichoso virus. Por eso el sábado, más que nunca, hace falta en la grada el apoyo del jugador número 12. Ramis lo convoca en esta entrevista concedida a DIARIO DE AVISOS.



En la sala de prensa de Anduva dijo que vio cosas ante el Mirandés que no le gustaron y que tenía que hablar con sus jugadores. ¿Qué conclusiones sacó de ese diálogo con los futbolistas?

“Todas las semanas analizamos, primero entre nosotros y luego con los jugadores, todas las situaciones que se dan en el partido. Esta semana hicimos lo mismo y es verdad que hubo situaciones y comportamientos que no nos identificaban y que no nos reconocían lo que habíamos sido en otras jornadas y eso hace que tengas menos posibilidades de sacar los partidos adelante. Los jugadores reconocieron que no fue el día desde que estaban en el campo y después del partido. Sin haber analizado en profundidad el partido, las sensaciones no eran buenas, pero somos un equipo que esas cosas las analiza bien y, por encima de todo, suele dar buena respuesta en jornadas posteriores, como así ha sido en otra ocasiones”.

-¿Se puede decir que ante el Mirandés hubo un exceso de confianza?

“No. El equipo sabe que para mantenerse arriba y para conseguir objetivos importantes debemos tener confianza en lo que hacemos. Los partidos hay que tomárselos con mucha concentración y con mucha atención y más ante un rival que sabíamos la intensidad que le iba a poner. No nos mostramos activos y cuando se quiso reaccionar, ya era tarde. Lo que nos tiene que quedar claro es que si queremos optar a lo máximo, no podemos fallar. Cada oportunidad, sea ante el rival que sea, son tres puntos importantísimos y de mucho valor. Llega un momento en la temporada en el que hay dos caminos. El camino que hemos seguido hasta ahora, que es mirar hacia arriba e intentar optar a lo máximo y la clasificación dice que así puede ser, o mostrarnos como el otro día, en el que somo un equipo menos reconocible que se iguala a todos los equipos de la categoría. Al final si quieres estar arriba tienes que tener algo diferencial al resto. Lo hemos tenido hasta ahora y eso nos ha permitido estar donde estamos. Ese es el camino que tenemos que seguir. Ahora mismo no hay lugar al fallo y tenemos que poner todo lo que esté en nuestras manos para sacar los partidos adelante, puesto que ahora los equipos que están arriba van a perdonar poco. Nuestra intención es mantener una velocidad buena que nos permita pelear hasta el final por ese objetivo tan importante que, a día de hoy, es posible”.



-Aún queda mucho de temporada, pero los tres equipos de arriba mantienen un ritmo fortísimo. ¿Serán capaces de mantenerlo o intuye que sufrirán algún bache?

“No lo sé. Hace dos jornadas de los siete primeros ganaron seis y en esta jornada pasada ganaron cuatro. Seguramente habrá jornadas de distinto signo, pero lo que está claro es que no todos los equipos de arriba van a fallar. Seguro que muchos van a sumar muchos puntos y eso nos obliga a buscar cada fin de semana los tres puntos para poder mantenernos arriba”.



-Puede perder para este fin de semana a tres titulares debido al COVID. ¿Cómo están los jugadores? ¿Mantiene la esperanza de que alguno pueda dar negativo antes del sábado y poder alinearlo?

“También hay jugadores con molestias y tenemos las molestias habituales que surgen a raíz de la competición. No buscamos ninguna excusa y los que tengamos disponibles son capaces de desarrollar lo que queremos. Así lo han hecho otras veces. Hay que esperar al último entrenamiento para ver con los jugadores que contamos. Todas las semanas hay dificultades, molestias, problemas, jugadores que no están al cien por cien y otros que van a más o a menos. Al final de semana siempre decidimos los que están más aptos para el siguiente partido. Como trabajamos con todos por igual, sabemos que la respuesta de todos será buena. Es verdad que nos gustaría tener a todos disponibles, pero cada semana es diferente y, como al resto de equipo, nos aparecen piedras en el camino. Pero insisto, como desde el principio todos saben que todos son importantes y todos saben lo que tienen que hacer, no nos preocupa en exceso”.



-¿Ni siquiera el centro del campo, que es la parcela que más se le queda coja, le preocupa?

“En todas las zonas del campo hay jugadores con molestias y tenemos jugadores de sobra para solventar cualquier dificultad que se nos presente”.



-¿Está Nahuel Leiva para jugar?

“Sí. Nahuel lleva casi dos semanas y media al mismo ritmo que sus compañeros y su ritmo de entrenamiento es cada vez más alto. A día de hoy está preparado para tener minutos”.



-¿Con Javi Alonso las cosas van más lentas?

“La semana pasada entrenó de manera parcial y en la presente entrena un poco más completa. Con respecto a Nahuel lleva un poco más de retraso, pero va mejor y entiendo que también está disponible”.



-Otro caso. Los problemas de pubis han impedido a Shashoua estar al nivel del resto. ¿Su mejoría se ha estancado?

“Cada vez está teniendo mejores sensaciones y también está acumulando más minutos de entrenamiento, pero aún está en ese proceso de que remitan las molestias que le permitan acumular carga de trabajo que luego le permita tener el ritmo de competición que todos queremos y él ha demostrado. Lo que todos queremos es que él se encuentre bien, que esas molestias no le impidan entrenar y competir”.

–También el Valladolid tiene problemas con la COVID y de sancionados. Viene de golear el pasado fin de semana y parece un rival temible.

“Es un equipo muy potente, como está demostrando. Ha ido de menos a más en la competición y tiene una muy buena plantilla. Un síntoma del buen grupo y calidad que tienen es que en el mercado de invierno algunos de sus jugadores salieron a equipos de Primera División y el equipo se mantiene. Tienen un buen comportamiento semana tras semana, pero como todos los equipos tienen sus puntos fuertes y también débiles”.



-¿Viene bien que toque este fin de semana? Lo pregunto por aquello de la entidad del rival, por jugarse el partido después de un tropiezo y porque siempre los jugadores han dado buen nivel ante los equipos más potentes de la categoría.

“En el fútbol cuando te enfrentas a equipo de la parte alta los niveles de motivación aumentan de manera inconsciente, pero dicho esto la liga no empieza y acaba ante el Valladolid. Es muy importante porque es el próximo, pero nosotros tenemos que mantener una velocidad alta en la suma de puntos si queremos estar arriba”.



-¿Este partido contra el Valladolid se empezó a jugar hace dos semanas? ¿Se empezó a hablar mucho de este duelo desde antes de enfrentarse al Mirandés y eso se pagó caro en Anduva?

“Creo que no. El equipo ha demostrado que se concentra muy en el día a día y sabe del valor de los puntos. Algunas veces no estamos lo acertados que queremos que estén los jugadores y las circunstancias de los partidos hacen que nos alejemos de lo que queremos, pero este equipo tiene muy claro cada semana lo que nos jugamos. El equipo ha tenido ese comportamiento y nunca se ha desviado del día a día y del minuto a minuto”.

¡Qué mes de marzo más importante y decisivo se avecina!

“El cuerpo técnico tiene tres perspectivas sobre la competición. Vemos el partido del fin de semana, que es el más inmediato y el más importante, pero también miramos a medio plazo y a largo plazo. Eso tiene que ser así para poder organizar y planificar bien. El medio y el largo plazo lo manejamos por fuera de la comunicación que tenemos con los jugadores. Sabemos que nos quedan unos meses importantes y sabemos que nos queda un mes importante, pero lo que más sabemos es que tenemos un partido este fin de semana decisivo para nosotros si queremos mantener las velocidades que debemos mantener para estar arriba. A nivel de estados de forma, lo que nos importa es mantener el semanal. Eso te da rendimiento. No podemos pensar más allá ni imaginarme el resto, puesto que sería caer en un error pensar en el estado de forma de la plantilla la próxima semana”.

Si Eibar, Almería y Valladolid mantiene el mismo promedio de puntos ganados, el ascenso directo se pondrá muy caro. ¿Ha echado cuentas ya?

“No sabemos lo caro que va a estar. La única certeza que tenemos es que para estar arriba vamos a tener que sumar muchos puntos y eso pasa por ganar el sábado. No hay otra. Todo lo que nos sea aprovechar esa oportunidad te resta opciones, lógicamente. La clasificación dice que estamos con opciones de pelear por los puestos más importantes y eso nos genera mucha ilusión, motivación, responsabilidad y queremos aprovecharlo. Las únicas cuentas que sabemos es que si ganamos 13 partidos estamos en Primera División. Muy posiblemente con 12 también. Eso es lo único que podemos calcular. Hay que ganar muchos partidos porque los de arriba van a sumar muchos puntos, pero desconozco cuántos. Todo pasa por sumar nosotros. Esa es la clave para estar arriba. Es irreal hacer hipótesis sobre cuántos puntos harán falta para estar arriba. Harán falta muchos, seguro. Es difícil ganar todos y todos no lo conseguirán. Pero todos van a sumar muchos puntos”.



-¿Y para atrás también miran, o la ventaja con respecto al séptimo es suficientemente cómoda?

“Si nosotros conseguimos el objetivo de los puntos, menos importancia tendremos que darle a los puntos que consiguen los demás. Tenemos que ver lo nuestro. Lo demás no lo podemos controlar”.



-Se espera un gran ambiente el sábado en el Heliodoro. Probablemente el mejor de la temporada, si tenemos en cuenta el ritmo de entradas de ventas que hay. Obviamente ustedes necesitan el apoyo de todos los blanquiazules y cuantos más mejor, pero ¿eso también les puede llevar a un exceso de responsabilidad?

“La afición, llegado a este punto, está ilusionada por la trayectoria que lleva el equipo. También reconoce que el momento de la temporada es muy importante para el equipo. Con su apoyo nos da mucha energía para ganar los partidos de casa. Ellos saben que tenemos una oportunidad muy importante para seguir peleando por ese sueño que tenemos todos. Son una parte fundamental para que el equipo se mantenga y nosotros tenemos que echar el resto para corresponder ese sentimiento que vemos y palpamos”.



-El de este sábado no será un partido más. Se estrena la camiseta del centenario y esta circunstancia se recordará para siempre. Para usted, en el aspecto anímico, ¿qué supone ser el entrenador del Tenerife en un duelo tan diferente como especial?

“Todos los que formamos la familia del CD Tenerife sabemos el sentimiento que hay y lo que espero que eso se traslade al campo. Desde luego que de la grada al campo lo vamos a tener y nosotros somos los encargados de poder devolverles toda esa ilusión que tiene la afición por ver a su equipo en este centenario. Todos entienden que estamos peleando por los objetivos que merece esta institución, que son pelear por cosas importantes y por subir a Primera. El ambiente que vamos a tener el sábado será de la máxima categoría, por lo que nosotros tendremos que comportarnos de esa forma”.