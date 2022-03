Llegan a la EEI vistiendo los colores de la bandera de Ucrania: el bonito gesto de tres cosmonautas rusos

Tres cosmonautas rusos llegaron el viernes a la Estación Espacial Internacional vestidos con trajes de los colores amarillo y azul, como la bandera de Ucrania, un gesto que se ha hecho viral en las redes sociales. Estos han sido los primeros que acceden a la estación desde el comienzo de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que comenzó hace casi un mes, y es la primera tripulación integrada exclusivamente por rusos desde 2008.

Se trata de Oleg Artemyev, Denis Matveyev y Sergey Korsakov, de la corporación espacial rusa Roscosmos, quienes despegaron este viernes con éxito desde las instalaciones de lanzamiento de Baikonur en Kazajstán, alquiladas por Rusia, en su nave espacial Soyuz MS-21, a las 8:55 p.m., hora local.

Atracaron sin problemas en la estación poco más de tres horas después, uniéndose a dos rusos, cuatro estadounidenses y un alemán en el puesto de avanzada en órbita.

La noticia sobre la misión se hubiera quedado ahí si no fuera porque en el vídeo de su llegada a la estación se ve como los tres visten un traje de vuelo amarillo y azul, colores que representan la bandera de Ucrania. No obstante, al ser preguntado al respecto, Artemyev no confirmó que quisieran enviar un mensaje y aseguró en cambio que la elección fue casual.

“Fue nuestro turno de elegir un color y como habíamos acumulado mucho material amarillo, tuvimos que usarlo”, dijo. “Así que por eso tuvimos que vestir de amarillo”, añadió.

Desde que comenzó la guerra, muchas personas han utilizado la bandera de Ucrania y sus colores para mostrar su solidaridad con el país.

Russian cosmonauts Oleg Artemyev, Denis Matveev, and Sergey Korsakov have entered the International Space Station to begin their six-and-a-half month expedition.



Their arrival temporarily raises the station’s crew complement to 10.https://t.co/GAptC5htE9 pic.twitter.com/wBJpOQAaf5