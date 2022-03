Se ha avanzado en el deporte femenino, pero no lo suficiente

Foto: SERGIO MÉNDEZ

El deporte femenino ha sufrido una profunda evolución en los últimos años con el objetivo de equipararse al masculino. Ha crecido enormemente a todos los niveles, pero aún queda un largo camino por recorrer. Eso es lo que opinan las nuevas generaciones de deportistas, que llegan pisando muy fuerte y con unas ganas terribles de cambiar el mundo. Ellas son el futuro.

Las jugadoras del Tenerife Central lo tienen claro. DIARIO DE AVISOS reunió, con motivo del Día Internacional de la Mujer, a una amplia representación de jugadoras de este club de baloncesto santacrucero. Son cientos de niñas las que han dado sus primeros pasos cestistas en las canchas del Chapatal vistiendo los colores del Central, que cuenta con equipos en todas las categorías formativas. Aunque es cierto que este año ya tiene jugadores masculinos, este club santacrucero cuenta con 120 jugadoras en sus filas. Para todas ellas, desde las más pequeñas hasta las más grandes, este 8 marzo representa muchísimo.

“Este día representa la lucha que cada día emprendemos las mujeres para que, poco a poco, vaya mejorando la situación que hemos ido sufriendo a lo largo de muchos años. Hemos estado en un plano inferior y se está demostrando que nosotras podemos hacer las mismas cosas que hace el hombre. Nosotras podemos lograr los mismos resultados, o mejores, que los chicos en cualquier deporte”. Así opina Carla Ojeda Bernal, que lleva dos temporadas en el club.

Grancanaria de nacimiento, Carla procede del Spar Gran Canaria. Juega de pívot en el Primera División Autonómica y cree que, aunque el deporte femenino ha avanzado enormemente en los últimos años, aún queda mucho camino por recorrer. “Queda mucho por avanzar, pero es verdad que se ha notado que todos los deportes femeninos han dado un salto en cuanto a expectación. Deportes como el fútbol femenino, el baloncesto o el balonmano son ya muy visibles. Aún así, falta mucho para que el deporte femenino esté al mismo nivel en la sociedad que el masculino”, afirma. Además, Carla cree que a la sociedad aún le queda avanzar más en materia de igualdad. “Falta que la sociedad vea bien que las chicas hagan deporte. Falta que la sociedad normalice que un deporte femenino pueda dar mucho más espectáculo que uno masculino”, asegura esta estudiante de Derecho en la ULL, cuya idea de futuro es sacarse el máster de abogacía y especializarse en derecho de familia, pero “luego quiero enfocarme en lo que me ha dado tanto, que es el deporte. El deporte me ha ayudado mucho a mejorar como persona y los valores que tengo son gracias a lo que he aprendido en los vestuarios o en las canchas”.

A Carla la escuchaba con atención Zuleyca González, entrenadora del cadete y del precadete. Zule, como se le conoce, fue primero jugadora y ahora es entrenadora. Se formó en el Tenerife Central, luego tuvo una breve etapa en el Adareva y para luego regresar a las filas del club chicharrero.



Fotos: SERGIO MÉNDEZ

Zule también se ilusiona cuando se le pregunta qué significa para ella una fecha como la que hoy se celebra. “Para nosotros es nuestro día y representa todo. Es el día de la mujer, de reivindicarnos, de pelear por nuestros derechos, por la igualdad en todos los aspectos, como, por ejemplo, en los trabajos, en el deporte o en la vida diaria”, asegura esta técnico quien insiste en que esta fecha es “muy importante”.

Al igual que Carla, Zule opina que el deporte femenino ha dado pasos adelante en cuanto a su equiparación al masculino. Pero coincide en que resta mucho trabajo por hacer. “Sí se ha avanzado, pero no lo suficiente. Ahora la repercusión que tiene el deporte femenino es otra. No tiene nada que ver con la que tenía antes. Es cierto que faltan muchas cosas, pero sí que se ha avanzado. Lo que es triste es que todo sea tan lento, por lo que hay que seguir peleando para que, algún día, todo sea completamente igual”, opina en este sentido.

¿Pero qué hay que cambiar para lograr que el deporte sea igual para chicas que para chicos? “Lo principal es darle la misma importancia”, asegura con contundencia.

Su discurso se interrumpe cuando se le pregunta por cómo se trata al deporte femenino en la Isla. “Aquí se puede ver mucho deporte femenino y no solo ahora. Hace años, cuando estaba en Liga Femenina 2, recuerdo ver el Quico Cabrera repleto. Era impactante ver ese pabellón lleno para ver los partidos de baloncesto femenino. A nivel insular siempre hemos sido un buen ejemplo”, concluye.

Como entrenadora de un club formativo femenino, Zuleyca tiene claro que el Tenerife Central tiene unas premisas básicas que “conocen todas las jugadoras que han pasado por este club, independientemente del tiempo que hayan estado. Fomentamos el respeto entre nosotras y nos empujamos para seguir creciendo, no nos pisamos. Esto se ha conseguido gracias a la labor que desarrolla desde hace muchos años gente como José Luis Román y varios hombres más. Es muy bueno que sean ellos los que fomenten este tipo de hábitos que tenemos en el club”, concluye.