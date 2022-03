Torres valora la “normalización” de las relaciones con Marruecos

El presidente de Mauritania, Mohamed Ould Ghazouani, durante su visita a Casa África.

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, transmitió ayer que el restablecimiento de una “relación normalizada” entre el reino de Marruecos y España “es bueno para Canarias” y que esto permitirá, entre otras cosas, que haya un control “exhaustivo” frente al flujo migratorio que llega a las Islas. Torres contó que el viernes, antes de comparecer en rueda de prensa, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, le telefoneó para comunicarle el acuerdo entre Marruecos y España para restablecer las relaciones diplomáticas.

El mandatario canario comentó que esto es “una buena noticia” y recordó que siempre ha dicho en el Parlamento que lo mejor es “tener las mejores relaciones entre el reino de Marruecos y el Gobierno de España”. A su parecer, este paso “significa que las relaciones económicas se restablecen; que también se defiende la integridad territorial y que, por tanto, no caben las decisiones unilaterales del reino de Marruecos, y que va a haber un control exhaustivo frente al flujo migratorio, pues ante la situación económica actual, el desabastecimiento y el encarecimiento del precio de la energía, cabe la amenaza de que tengamos más flujo migratorio”.

Torres: “Cualquier propuesta debe ser aceptada por Marruecos y el Frente Polisario”

Torres dejó claro, no obstante, que cualquier propuesta que se ponga sobre la mesa respecto al Sáhara Occidental tiene que ser aceptada por el reino de Marruecos y el Frente Polisario. El jefe del Ejecutivo autonómico precisó que de momento solo hay una carta en la que Pedro Sánchez expresa que la solución “más razonable” es tomar como base la autonomía para el Sáhara, una propuesta que ya hizo José Luis Rodríguez Zapatero en 2008 y que “no fue modificada por el Partido Popular”. Al respecto, indicó que el Parlamento de Canarias se ha posicionado sobre este asunto a través de una solución al conflicto, que dura cerca de 50 años, “duradera, justa y aceptada” por las dos partes”. En consecuencia, reiteró, “si no hay acuerdo, no hay propuesta”. Será, concluyó, “respetando los derechos humanos y, si es posible, cuanto antes y siempre con la garantía de Naciones Unidas”.



Dentro del cuatripartito, el PSOE se ha quedado solo en esta cuestión. En declaraciones a Efe, el líder de Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, se desmarca de la decisión del Gobierno español de promover “un cambio radical de última hora” en relación al Sáhara y sentencia que no es el mejor momento “para un viraje” en política exterior. Curbelo admite que le ha sorprendido “de verdad” el apoyo de Sánchez al plan de autonomía diseñado por las autoridades de Marruecos.