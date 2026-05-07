Toronto, Liubliana o Montreal: todos los nuevos vuelos desde Tenerife en 2026

Tenerife se prepara para un salto sin precedentes en su movilidad internacional. La estrategia para los vuelos desde Tenerife en 2026 ya está trazada y promete transformar el Aeropuerto de Tenerife Sur y Tenerife Norte en auténticos nodos de conexión global. Con una apuesta decidida por el mercado norteamericano y el refuerzo de las rutas nacionales, la isla busca consolidar su liderazgo turístico y económico.
El Cabildo de Tenerife, a través de su consejero de Turismo, Lope Afonso, ha confirmado que la operativa para el próximo año contará con la participación de gigantes como Air Canada, Air France, Iberia Express y la canaria Binter. Este crecimiento no es solo una cifra estadística; representa una mejora directa en la calidad de vida de los residentes y un imán para el turismo de alto valor.
vuelos desde Tenerife en 2026: el histórico salto a Norteamérica
La gran noticia que marcará el calendario aeronáutico es, sin duda, la llegada de Air Canada. A partir de octubre de 2026, la aerolínea de bandera canadiense iniciará rutas directas desde Toronto y Montreal. Esta conexión estratégica contará con dos frecuencias semanales desde Toronto y una desde Montreal, eliminando la necesidad de escalas tediosas en hubs europeos o estadounidenses.
Este movimiento posiciona a Tenerife como un destino preferente para el mercado norteamericano, un perfil de visitante que destaca por su larga estancia y alto gasto en destino. La apertura de este corredor atlántico es el resultado de años de negociaciones para diversificar la procedencia de los viajeros que llegan a la isla.
La revolución de airBaltic y el mercado de Europa del Este
Otra de las novedades que impactará en los vuelos desde Tenerife en 2026 es la decisión de la compañía airBaltic de establecer una base estacional en el aeropuerto Reina Sofía durante la temporada de invierno 2026-2027. Desde este punto neurálgico, se operarán rutas inéditas hacia destinos como Liubliana (Eslovenia), Lieja (Bélgica), Palanga (Lituania) y Groninga (Países Bajos).
A esto se suma la incorporación de Air Serbia, que conectará Belgrado con Tenerife entre los meses de octubre y febrero. Esta apertura hacia el Este de Europa responde a una demanda creciente de mercados emergentes que ven en Canarias el refugio climático ideal para los meses más fríos del año.
Refuerzo doméstico: 11 frecuencias diarias con Madrid
En el ámbito nacional, la conectividad no se queda atrás. Iberia Express ha anunciado un despliegue masivo para el verano de 2026, alcanzando los 74 vuelos semanales por sentido entre Madrid y los dos aeropuertos tinerfeños. Esto supone que habrá hasta 11 vuelos diarios conectando la capital de España con la isla, facilitando no solo el turismo, sino los viajes de negocios y el regreso de canarios residentes en la península.
Por su parte, Binter Canarias continúa con su expansión imparable. La aerolínea verde reforzará sus conexiones con Vigo, Valencia y Asturias, además de integrar rutas con Sevilla y Badajoz. En invierno, ciudades como Valladolid, San Sebastián o Granada mantendrán sus enlaces con la isla, garantizando una red de transporte robusta durante todo el año.
Más plazas con Francia y Portugal
El mercado europeo tradicional también experimentará mejoras significativas. Air France incrementará su capacidad desde el aeropuerto de París-Charles de Gaulle hacia Tenerife Sur, mientras que TAP Air Portugal subirá su apuesta con cuatro vuelos semanales desde Lisboa. Asimismo, Vueling tiene previsto aumentar su capacidad un 7% en verano, con refuerzos específicos desde Oviedo y Valencia.
Este incremento masivo de plazas y destinos es, según Lope Afonso, una muestra de la confianza del sector aéreo en la solidez de la marca Tenerife. La competitividad turística de la isla se verá reforzada por una oferta de vuelos más variada, lo que debería traducirse en mejores opciones de precios y horarios para los usuarios.