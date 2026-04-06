Tenerife da un salto cualitativo en su conectividad internacional. Air Canada comenzará a operar vuelos directos a Tenerife desde las ciudades de Toronto y Montreal a partir del próximo mes de octubre. Esta operativa, que se prolongará inicialmente durante toda la temporada de invierno (hasta abril), supone la consolidación de los vuelos directos Canadá Tenerife como uno de los ejes estratégicos para el reposicionamiento de la isla en el mercado norteamericano.
Según la Cadena SER en Tenerife, aerolínea de bandera operará tres frecuencias semanales con el aeropuerto de Tenerife Sur, facilitando no solo el flujo de viajeros canadienses, sino también las conexiones con las principales ciudades de Estados Unidos.
Calendario y frecuencias: Toronto y Montreal más cerca
La programación prevista por Air Canada para estos nuevos trayectos transatlánticos se divide en dos rutas principales:
- Desde Toronto: A partir del 25 de octubre, habrá dos vuelos semanales (jueves y domingos hacia la isla; lunes y viernes para el retorno).
- Desde Montreal: A partir del 31 de octubre, se operará una conexión los sábados, con vuelo de regreso a Canadá los domingos.
Lope Afonso, vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo, ha destacado que este logro es la “cristalización de un objetivo estratégico” para atraer a un emisor que contribuye de forma directa a la diversificación de la oferta turística insular. En la misma línea, Dimple Melwani, consejera delegada de Turismo de Tenerife, subraya que la llegada de Air Canada atrae a un “viajero de alto valor” para el destino.
Operaciones con el innovador Airbus A321XLR
Una de las grandes novedades de los vuelos directos Canadá Tenerife es el modelo de aeronave elegido. Air Canada utilizará el nuevo Airbus A321XLR, un avión de pasillo único pero diseñado para vuelos de larga distancia con prestaciones de fuselaje ancho.
Con capacidad para 182 pasajeros, el avión cuenta con:
- 14 asientos Signature Class: Butacas reclinables que ofrecen una experiencia de Clase Business de lujo.
- 168 asientos Economy Class: Con un estándar de diseño renovado para maximizar el confort a bordo durante las horas de travesía sobre el Atlántico.
El auge del mercado norteamericano en Tenerife
La apuesta de Air Canada responde a una tendencia creciente. En 2025, Tenerife recibió un total de 38.119 pasajeros procedentes de Canadá y Estados Unidos. El mercado canadiense, en particular, ha experimentado un crecimiento espectacular, pasando de poco más de 3.000 visitantes en 2019 a superar los 8.000 el pasado año.
Por su parte, el turista estadounidense ya suma más de 30.000 visitantes anuales, atraído por la autenticidad, la gastronomía y el patrimonio de los pueblos tinerfeños. Se trata de un perfil de visitante concienciado con el medio ambiente, que busca experiencias al aire libre y que ahora, gracias a los vuelos directos Canadá Tenerife, tendrá mucho más fácil descubrir el valor diferencial de la isla frente a otros destinos competidores.