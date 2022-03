Virginia Carballude: “La mujer trabajando con hombres, equilibrio perfecto”. SERGIO MÉNDEZ

Rotary es una organización de personas de negocios y profesionales, líderes en sus respectivas comunidades, quienes forman una alianza mundial con el fin de prestar servicio humanitario, fomentar la aplicación de elevadas normas de ética en el trabajo y ayudar a crear buena voluntad. Virginia Carballude es la primera mujer canaria que en estos momentos ostenta el cargo de gobernadora electa.

-Usted proviene del mundo de las finanzas y ha acabado siendo gobernadora de un distrito rotario.

“Sí, bueno, a mí el término gobernadora me impone un poco, pero es el que se utiliza en EE.UU. Es cierto que mi vida profesional se desarrolló en CajaCanarias, pero durante la fusión con Caixa opté por irme. Sentía que tenía que hacer algo más. Y fue por casualidad, cuando nos reunimos con unos amigos,que me cuentan lo que es el Rotary y lo que hacen, y no lo dudé. Encontramos a gente que, de forma altruista, se une para hacer algo por los demás”.

“Me siento últil y me apasionan los proyectos en los que trabajamos, que son a nivel local, nacional e internacional, porque somos más de 1.400.000 rotarios en el mundo. La gente no se imagina todo lo que hacemos”.

-¿Qué proyectos, por ejemplo, destacaría?

“Pues, mire, intentamos que los proyectos sean perdurables y sostenibles en el tiempo. Por ejemplo, durante la pandemia nos acercamos a todos los colectivos que no tenían mascarilla y se las dimos, asistimos a todos los alumnos de la ULL que se quedaron en sus casas, pero que no tenían ordenador. Creamos en el sur una despensa solidaria para que nadie se quedara sin alimentos. Pero uno de los proyectos más bonitos es que hemos enseñado a niños con discapacidad a reutilizar el plástico para elaborar el filamento de las impresoras 3D”.

“Con lo ocurrido en La Palma, decidimos estar en la reconstrucción y por eso vamos a hacer un centro escolar. Y ahora, con Ucrania, sobre la marcha hemos activado el fondo de catástrofes, para que los clubs cercanos ayuden a los refugiados”.

-¿Ha pensado algo para su mandato de un año de gobernadora?

“Durante este año lo que intentaré es coordinar los 17 clubs que me corresponden, puesto que el distrito 2201 engloba a Canarias, Madrid, Extremadura, las dos Castillas, Galicia y Asturias, y continuar con los proyectos que estamos realizando: trabajar con el resto de clubs del mundo. Tenemos proyectos de abastecimiento de agua con el club de Angola”.

-¿Qué hay que hacer para ser rotario?

“Todas las personas de buena voluntad y que tengan ganas de hacer algo por la sociedad tienen cabida en Rotary”.

-¿Y cómo es ser gobernadora en un club mayoritariamente de hombres?

“Bueno, he de reconocer que soy la primera mujer y canaria que llega a Gobernadora. El Rotary se fundó en 1905 por un abogado en EE.UU. La mujer entró en el club en 1989. Todavía seguimos siendo minoritarias, el 24% del total. Soy de las que creo que la mujer trabajando con los hombres hacen un equipo perfecto y podemos hacer mucho más de forma conjunta”.