La Navidad comienza a calentar motores en las tiendas de la cadena de supermercados HiperDino. Así, desde el pasado viernes 13 de noviembre y hasta el jueves 3 de diciembre, la enseña ha lanzado un catálogo especial de artículos y de productos para decorar los hogares y embellecer las veladas con motivo de estas entrañables fiestas.
Con este catálogo, HiperDino da el pistoletazo de salida a la Campaña de Navidad de este 2026, que bajo el claim, “Saborea la magia de la Navidad”, conlleva varias acciones comerciales y culturales durante el mes de noviembre y diciembre. Entre las referencias que los clientes HiperDino podrán encontrar en dicho catálogo destacan: árboles de navidad de diferentes tamaños; figuras y elementos para decorar dichos árboles; velas aromáticas y con estética de Navidad; vajilla de Navidad, que incluyen platos, vasos, tazas de cristal con diseños navideños; mantelería e iluminación, entre otros artículos.
“Con este catálogo especial Decoración Navideña hemos querido anticiparnos a la llegada de estas fechas tan emotivas y poner a disposición de nuestros clientes un surtido atractivo, de calidad y a un excelente precio, con productos que harán que esos entrañables días luzcan vibrantes y llenos de color con la temática navideña. HiperDino, incorpora cerca de un centenar de productos navideños para decorar y engalanar nuestros hogares con esta temática tan esperada durante todo el año”, ha señalado Anabel González, Responsable de la sección de Hogar de HiperDino en Canarias.
Llegan los sabores de la Navidad a las tiendas de HiperDino
También desde esa semana, las tiendas HiperDino han incorporado en sus lineales, las diferentes tipologías de polvorones y delicias navideñas a granel, siendo de las primeras cadenas de alimentación en las islas en comercializar estos dulces. Así este año, HiperDino endulza la Navidad con más de 60 tipos diferentes de polvorones, mantecados y hojaldres a granel, e incorpora varias novedades, entre ellas los polvorones proteicos; amplia el surtido de los mantecados y polvorones sin gluten y de los de sin azúcar. Así, la cadena de supermercados también mantendrá en su lineal a granel, las delicias sin azúcar que este año mantiene los sabores de polvorones de sésamo y de almendra y sumará esta Navidad, el roscón de vino maltitol y la hojaldrada maltitol. Como novedad, integra los polvorones proteicos sabor black cookie y de galleta belga y los mantecados proteicos de cacao y de canela. “En HiperDino somos conscientes del aumento de la tendencia de nuestros clientes hacia unos hábitos de vida más saludable por ello, ampliamos nuestro surtido, incorporando varierdad de sabores y de ingredientes adaptadas a todos los paladares y tipos de alimentación”; ha indicado Roberto Suárez, Responsable de la sección de panadería y dulces de HiperDino.
Sobre HiperDino
HiperDino es, desde 1985 y con capital netamente canario, la cadena líder en las Islas Canarias, creando más de 10.000 empleos directos. Su política de precios bajos y competitivos, junto con una variada oferta de referencias de primeras marcas y productos frescos de calidad, ha sido clave en su crecimiento constante.
Esta estrategia le ha permitido, a finales de 2024, expandir su presencia hasta Mallorca, en las Islas Baleares, continuando así su trayectoria de expansión y éxito.
En la actualidad, su red incluye más de 295 tiendas en ambas comunidades autónomas y opera bajo las enseñas HiperDino, SuperDino e HiperDino Express. Cuenta con cuatro centros logísticos y una dark store, dedicada exclusivamente a la preparación de pedidos online. Además, y fruto de su alianza con bp, dispone de 38 establecimientos DinoShop en régimen de franquicia.
A través de la Fundación DinoSol, apoya a sus trabajadores e impulsa programas que benefician a las comunidades en las que opera.