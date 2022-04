Bienvenida al descuento del combustible: el repostaje aumenta casi el 50%

Los canarios se lanzan a por el descuento del combustible de 20 céntimos. Sergio Méndez

Casi todas las gasolineras tinerfeñas, sobre todo aquellas que mantuvieron un precio más bajo -en torno al 1,40 euros por litro en gasoil y gasolina 95-, recibieron ayer, en el primer día de aplicación del descuento de 20 céntimos por litro regulado por el Real Decreto Ley 06/2022, una avalancha de vehículos, ansiosos de llenar sus depósitos y de ahorrarse en torno a los 10 euros por el repostaje, a pesar de tener que soportar dos colas, la inicial del surtidor y luego la de la caja para pagar el ticket con el descuento aplicado (si abonaba en efectivo desde el coche no se le podía aplicar el descuento).



Se calcula que en este primer día de la esperada rebaja del precio del combustible, coincidiendo, además, con primero de mes e inicio del fin de semana, el repostaje llegó casi al 50% más con respecto a los días previos, con la gran mayoría llenando el depósito, aunque hubo quien siguió su rutina, como Asun, en Arafo, de poner 20 euros. “Vivo en Radazul, pero siempre me gusta venir a esta gasolinera y siempre pongo 20 euros”.



A su lado, Domingo, de avanzada edad, se dirigía con un billete de 10 euros a pagar su repostaje, con la sorpresa de pagar casi dos euros menos. “No sabía nada del descuento”, comentó sorpresivamente.



Mientras, afuera, en la Repsol El Volcán, Marcos atendía como buenamente podía el surtidor. “Esto está siendo una locura y el día no ha hecho más que empezar”, dijo. Dentro, el propio gerente de la estación, Aaron González, atendía el nuevo sistema informático, que ayer dio más de un quebradero de cabeza a los gasolineros de Canarias y de España, sobre todo por la elevada demanda.



En La Laguna, las grandes colas se produjeron en la pequeña estación TGas de La Milagrosa, donde los vehículos salían fuera de su propio recinto y seguían por la avenida. “Vengo aquí siempre, porque tiene unos precios muy buenos y hoy mucho mejor, con el descuento”, señalaba Laura, que comentó haberse ahorrado ocho euros al llenar el tanque de su pequeño Toyota Yaris.

En Santa Cruz, las colas fueron menores, entre otros motivos porque la gran mayoría de las gasolineras de la capital tienen los precios más altos de la Isla, por encima del euro y medio. Precios más razonables se pueden encontrar en los surtidores situados en la TF-1, tanto la PCan Los Moriscos de Abades como las Repsol de La Chasnera y Hoyos Blancos, como se pudo demostrar ayer, con infinidad de coches, algunos con destino a La Gomera. “Tengo que venir una vez a la semana a Tenerife y siempre aprovecho para llenar el tanque y, si pudiera, hasta tres tanques, porque los precios en La Gomera están imposibles, hasta con descuento”, comentó Alejandro Padilla, vecino de San Sebastián.

Gasolineros y descuento del combustible



José Miguel González, propietario de siete gasolineras Repsol, andaba ayer atareado y pendiente del descuento que Repsol España le anunciaba de manera oficial a primera hora de la mañana, 10 céntimos más, a los 20 que obliga el Gobierno. “Con este descuento y el pago por el sistema Waylet un conductor puede pagar 38 céntimos menos, en torno a un euro por gasoil o gasolina 95”, comentó González, conocido también por el surtidor de la fortuna a través de la lotería en la estación La Chasnera.



Juan Antonio González Santana, propietario de la PCan de Abades, no veía bien el descuento, porque insistía en que “yo soy un gasolinero, no un banco, no puedo regalarle 12 céntimos al Estado, a ese Chávez dos en que se ha convertido Pedro Sánchez metiendo la mano en la inversión privada”, comentó. Asimismo, expuso que tiene que mantener 25 trabajadores y que “no podemos asumir casi 2.000 euros diarios hasta que Hacienda nos pague”. Recalcó que “apenas hemos tenido tiempo para probar el nuevo sistema informático y esto hoy ha sido un jaleo”.

No obstante, el Ministerio de Hacienda anunció que comenzaría a abonar el coste del descuento a las gasolineras a partir de este lunes. Los técnicos de la cartera que dirige María Jesús Montero han cifrado en 1.894 millones de euros el coste total de la iniciativa.



La mayoría del peso económico de la medida recaerá del lado del Gobierno, que pagará 1.420 millones de euros. Los 473 millones restantes corren por cuenta de los operadores de combustible, algunos de los cuales, ayer, de manera sorprendente, incrementaron aún más el descuento.

Más de 1.400 millones

El presidente canario, Ángel Víctor Torres, aseguró ayer que la rebaja de 20 céntimos por litro en la gasolina es una medida “importante”, que ayuda al día a día de las familias, en especial de las que peor lo están pasando. Así lo indicó en una comparecencia ante los medios de comunicación, donde agregó que este descuento beneficia a los ciudadanos, puesto que alivia el pago del combustible, “que cuesta más de 1.400 millones de euros al heraldo público”.