El 112 actualiza la información del accidente múltiple en la TF-1: once personas atendidas

El suceso provocó importantes retenciones en la TF1
El 112 actualiza la información del accidente múltiple en la TF-1: once personas implicadas
Una colisión en cadena ocurrida este domingo en la autopista del sur (TF-1), a la altura de Güímar, en sentido hacia Santa Cruz de Tenerife, ha dejado como consecuencia un total de once personas atendidas por los servicios de emergencia.

Ocho de los implicados en el accidente han sido evacuadas a centros sanitarios con lesiones de carácter leve y moderado, mientras otros tres fueron atendidos en el lugar del incidente, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias

El suceso, que se produjo alrededor de las 20.00 horas, ha generado importantes retenciones en la TF1.

El accidente, que ha involucrado a cinco vehículos, obligó a activar un amplio dispositivo compuesto por ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC)efectivos de la Guardia CivilBomberos de Tenerife y personal de Carreteras del Cabildo.

