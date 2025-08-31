31 municipios canarios, en riesgo alto o medio para la salud por la ola de calor

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha actualizado la situación de alerta por temperaturas máximas, manteniéndola en Gran Canaria y ampliándola a Tenerife, desde las 8 de esta mañana.
Además, desde esa misma hora se extiende a las islas de Lanzarote y Fuerteventura la prealerta por temperaturas máximas, hasta ahora vigente en La Gomera, La Palma y El Hierro, según informó el departamento regional.
La decisión se ha adoptado teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé un episodio de calor de larga duración, acompañado de la presencia de ligera calima y con temperaturas máximas que podrán alcanzar o superar los 39 grados a la sombra en las islas de Tenerife y Gran Canaria, así como los 36 en el resto.
Las temperaturas más elevadas se esperan en el interior, las medianías y las zonas altas de las islas, lugares donde el calor continuará durante las noches y las madrugadas, de forma que las temperaturas mínimas difícilmente bajarán de los 25 grados. Es más, no se descarta que en algunos puntos de las Islas se rocen los 30 grados por la noche.
Ayer, tres municipios de Gran Canaria superaron los 40 grados, según las mediciones de la Aemet. Fueron La Aldea de San Nicolás (41,2 grados), Agüñimes (41,1) y San Bartolomé de Tirajana (40,6). La máxima en Tenerife se registró en la estación de la Agencia Estatal de Meteorología situada en el Llano de los Loros, en el municipio de La Laguna, punto en el que llegó a los 38,9 grados.
AVISOS DE SANIDAD
La Dirección General de Salud Pública ha activado para hoy un aviso rojo (riesgo alto para la salud) para 17 municipios: 11 en Gran Canaria (Tejeda, Vega de San Mateo, Agüimes, Artenara, Ingenio, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, La Aldea de San Nicolás, Santa Lucía de Tirajana, Telde y Valsequillo) y seis en Fuerteventura (Antigua, Betancuria, La Oliva, Pájara, Puerto del Rosario y Tuineje).
En el caso de Tenerife, se activa desde esta mañana un aviso naranja (riesgo medio) para los municipios de Candelaria, San Cristóbal de La Laguna, El Rosario, Santa Cruz de Tenerife, Tacoronte y Tegueste.
También se activa un aviso del mismo color para El Paso, en La Palma, y las localidades lanzaroteñas de Arrecife, Haría, San Bartolomé, Teguise, Tías, Tinajo y Yaiza. El resto de municipios canarios se encuentra, en su gran mayoría, en aviso amarillo (riesgo bajo).
El fin de semana será especialmente duro, con todas las islas en aviso naranja mañana. Según la previsión de la Aemet, este sábado se esperan temperaturas máximas por encima de los 38 grados, sin descartar que se alcancen los 40 en medianías sur de Tenerife y Gran Canaria. Y el domingo, las máximas ganarán algún grado más.
El Servicio Canario de Salud recomienda a la población beber agua y líquidos, sin esperar a tener sed, para evitar la deshidratación. Tampoco consumir cafeína, bebidas azucaradas y energéticas ni alcohol. Y aconseja, además de no exponerse al sol en las horas centrales del día, ingerir comidas ligeras como ensaladas, verduras y frutas, evitando las grasas y comidas abundantes.