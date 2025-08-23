sucesos

Accidente en el mar: un hombre resulta herido practicando kitesurf en Tenerife

El afectado logró llegar a la orilla por sus propios medios
Kitesurf
Un hombre resultó herido en la tarde de ayer viernes mientras practicaba kitesurf en la Playa de La Tejita, en el municipio tinerfeño de Granadilla de Abona.

El accidente ocurrió en torno a las 19:30 horas, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.

El afectado logró llegar a la orilla por sus propios medios, aunque presentaba un traumatismo en una pierna de carácter moderado, motivo por el cual fue atendido en el lugar por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Tras recibir asistencia sanitaria en la misma playa, fue trasladado en una ambulancia sanitarizada al Hospital del Sur.

También intervinieron en el operativo efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil, que colaboraron con el equipo sanitario y realizaron las diligencias correspondientes.

