Un segundo accidente en la TF-1 este miércoles deja a una persona grave

Dos mujeres han resultado heridas, una de ellas grave, en la segunda colisión múltiple registrada este miércoles, 20 de agosto, en la TF-1, sentido sur, antes de la salida de Armeñime, en el municipio de Adeje.
Según ha informado el Servicio de Urgencias Canario (SUC), una mujer de 45 años sufrió una conmoción cerebral de carácter moderado y fue trasladada en una ambulancia de soporte vital básico a Hospiten Sur.
La segunda afectada presentó varios traumatismos de carácter grave y fue evacuada en estado crítico en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.
El suceso fue gestionado por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, que recibió una alerta en la que se informaba de la colisión de tres vehículos, con posibles atrapados.
Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del SUC, así como efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, que liberaron a una de las heridas que había quedado atrapada en el interior de su vehículo.
La Guardia Civil instruyó las diligencias correspondientes y el personal del Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Tenerife procedió a limpiar la vía.
Otro accidente en la TF-1 una hora antes
Este accidente no fue el único registrado este miércoles en la TF-1. A las 06:55 horas, apenas una hora ante, se produjo otra colisión múltiple a la altura del Cruce de La Atalaya, también en sentido sur y en el municipio de Adeje.
En este caso, un hombre de 35 años resultó herido con una lumbalgia de carácter moderado y fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital del Sur.
El siniestro implicó a tres vehículos, dos de los cuales volcaron.
En la intervención participaron una ambulancia del SUC, efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, agentes de la Guardia Civil y personal del Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Tenerife, que colaboraron en las tareas para restablecer la normalidad en la vía.