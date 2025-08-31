Accidente en la TF-1: una mujer trasladada al hospital

Una mujer de 61 años ha resultado herida este domingo tras sufrir una caída con su motocicleta en la TF-1, sentido Santa Cruz, a la altura del municipio de Adeje, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios.
El Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a la afectada, que presentaba diversos traumatismos de carácter moderado, salvo complicaciones. Tras recibir atención en el lugar, fue trasladada en una ambulancia sanitarizada al Hospital del Sur.
En el operativo intervinieron además una ambulancia de soporte vital básico del SUC, la Guardia Civil, que instruyó el atestado correspondiente, y el servicio de conservación de carreteras.