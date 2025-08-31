Nueva sorpresa en la TF-1: “A punto he estado de pasar por encima”

Los disparates en las carreteras de Tenerife, entre ellas la autopista del sur (TF-1), se han convertido en episodios frecuentes que afectan a la seguridad vial de la Isla. Desde patinetes eléctricos en pleno arcén hasta peatones caminando entre coches, las escenas insólitas no dejan de sucederse.
El último caso lo ha difundido este domingo el usuario de TikTok @voluntariocanario, que se ha encontrado con un objeto de gran tamaño atravesado entre el carril y el arcén de la TF-1.
“Acabo de recoger esto. No sé qué c* es ni qué hacía en medio del carril. Estaba la mitad por dentro del carril y la otra mitad por el arcén. A punto he estado de pasar por encima. Lo he dejado ahí tirado porque me daba fisco”, ha explicado en un vídeo.
Luego ha aclarado que se trataba de una lanza de salto del pastor, un elemento tradicional de Canarias usado en zonas de montaña. “Si lo llego a saber, me la llevo a duras penas y ayudo a que la recuperen”, ha indicado.
@voluntariocanario Edito: acabo de descubrir que esto es una lanza de pastor. Si lo llego a saber me la llevo a duras penas y ayudo a que la recupere. #lanzapastor #tenerifesur #autovia #serviciodecarreteras #cabildotenerife ♬ sonido original – IvanRallies
El hallazgo ha generado múltiples reacciones. Algunos comentarios apuntan a que podría pertenecer a un cazador o ganadero que la transportaba en un vehículo y la perdió accidentalmente. Otros usuarios han señalado que era una lanza de salto del pastor, destacando la importancia de este instrumento para moverse en terrenos abruptos.
Dos infracciones en la TF-1 en apenas unos kilómetros
El de este domingo no es el único caso que ha llamado la atención en la TF-1. En los últimos meses se han registrado varias situaciones que han despertado preocupación entre los conductores.
Un vídeo difundido por la cuenta Tenerife Quejas Vecinales volvía a poner el foco en la seguridad de la autopista del sur. Las imágenes, grabadas el 19 de agosto, muestran dos infracciones de tráfico con pocos kilómetros de diferencia.
En primer lugar, un joven circula sin casco en un patinete eléctrico por el arcén a la altura de Arona. Además de ser ilegal, esta práctica supone un riesgo grave para él y para los conductores que transitan por la zona.
La segunda infracción corresponde a una motocicleta que adelanta por el arcén de forma indebida en las inmediaciones de Guaza, en dirección a Adeje. Se trata de una maniobra prohibida que incrementa el peligro en un tramo de alta densidad de circulación.
Peatones y patinetes por el arcén de la TF-1
En otro vídeo de la TF-1 enviado a DIARIO DE AVISOS se observa cómo un joven camina por el arcén de la autopista, a la altura del Siam Mall, en dirección sur, mientras los vehículos circulan a gran velocidad.
El testigo que grabó las imágenes aseguró tras el incidente: “Ya lo he visto todo”. La situación generó preocupación entre los conductores al tratarse de una vía donde se superan los 100 kilómetros por hora.
Otra escena grabada en la autopista del sur muestra a una persona desplazándose en patinete eléctrico por el arcén a la altura de Arico.
La Dirección General de Tráfico (DGT) prohíbe expresamente que este tipo de vehículos circulen por autopistas, autovías, carreteras interurbanas, túneles urbanos, aceras o zonas peatonales. Los patinetes, clasificados como Vehículos de Movilidad Personal (VMP), solo pueden usarse en vías urbanas y con una velocidad máxima de 25 km/h.
Circular con un patinete eléctrico por la TF-1 es una infracción sancionable con multas que pueden alcanzar los 500 euros. Además de la sanción, la maniobra conlleva un riesgo extremo de accidente.